Dijitaldeki müşteriye 'İş Mekan'da dokunacak

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Türkiye İş Bankası da grup bünyesindeki iştirakleriyle birlikte dijitalde dokunduğu müşterileriyle fiziksel ortamda da temas edip farklı bir deneyim yaşatmak üzere yeni nesil deneyim alanı olan İş Mekan’ın ilkini Nişantaşı’nda hayata geçirdi.

Banka, global deneyim tasarım ajansı I-AM’in katkılarıyla hizmete sunduğu, ülkemizde de bir ilk olan İş Mekan ile keyifli ve farklı bir müşteri deneyimine kapılarını aralamış oldu.

Paylaşıma açık ve katılımcı bir platform niteliğindeki İş Mekan’ın açılışı, İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, I-AM Kurucu Direktörü Emre Kuzlu, İş Bankası paydaşlarının katılımıyla gerçekleşti.

EKOSİSTEM OLUŞTURULDU

Yeni nesil bir yaşam alanı olan İş Mekan’da hem bankacılık işlemlerinin yapılabildiği hem de İş Bankası Grubu bünyesindeki markaların ve platformların sunulduğu bir ekosistem oluşturulduğu kaydedildi.

Yapılan açıklamaya göre, banka iştiraki İşmer tarafından yönetilecek kiralanabilir toplantı odaları ve çalışma alanlarıyla iş hayatına dokunan, etkinlik alanlarıyla aktivitelere ev sahipliği yapacak olan İş Mekan’da ayrıca İş Bankası çalışanlarının hafta içi mesai saatlerinde kullanabileceği MaxiOfis’ler yer alıyor.

Mekan içerisinde sunulan fiziki deneyimin tüm kanallarda tutarlı ve erişilebilir olmasını sağlamak üzere 'İşMekan' mobil uygulaması da tüm uygulama marketlerde kullanıcılara açıldı.

Bu uygulama üzerinden toplantı odaları kiralanabilecek, etkinlik takviminden haberdar olunarak katılım sağlanabilecek ve ilerleyen dönemde kişiye özel kampanyalar hakkında bilgi edinilebilecek.

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMAYA KATKI HEDEFİ

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, şubelerin yeni tasarımını kurgularken, aynı zamanda Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sunmayı da dikkate aldıklarını söyledi.

Hakan, "Sadece bankacılık işlemleri için değil kitap okumak, satranç oynamak ya da uzaktan çalışmak isteyenlerin yararlanabileceği, gelenlerin arkadaşlarıyla birlikte kahve içebileceği bir mekan tasarlamak istedik. Anlamlı bir şekilde yaşayan ve o trafiği yaratırken etkileşimi de artıran, etkinlikler düzenlenen, iş ortaklarımızın, girişimcilerimizin ofis gibi kullanabileceği, herkesin burayı buluşma adresi olarak verebileceği, Pazarama gibi dijital markalarımızın fiziksel olarak da görülebildiği, hissedilebildiği yer olmasını arzu ettik" dedi.

Hakan Aran, İş Mekan ile dijital ve teknoloji okur yazarlığı, finansal okur yazarlığı, okuma alışkanlığı yüksek bir toplum yaratılmasına verebilecekleri azami katkıyı, farklı alanlarda oluşturdukları temas noktalarıyla birleştirmeye çalıştıklarını da vurguladı.