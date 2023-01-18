Dijitaldeki müşteriye 'İş Mekan'da dokunacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler İş-Yaşam Şirketler
ABONE OL

Dijitaldeki müşteriye 'İş Mekan'da dokunacak

Türkiye İş Bankası, iştirakleriyle birlikte dijitalde dokunduğu müşterileriyle fiziksel ortamda da temas edip farklı bir deneyim yaşatmak üzere yeni nesil deneyim alanı İş Mekan’ı hayata geçirdiğini duyurdu. İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, "Sadece bankacılık işlemleri için değil kitap okumak, satranç oynamak ya da uzaktan çalışmak isteyenlerin yararlanabileceği, gelenlerin arkadaşlarıyla birlikte kahve içebileceği bir mekan tasarlamak istedik" dedi

Dijitaldeki müşteriye 'İş Mekan'da dokunacak
HABERTURK.COM

Türkiye İş Bankası da grup bünyesindeki iştirakleriyle birlikte dijitalde dokunduğu müşterileriyle fiziksel ortamda da temas edip farklı bir deneyim yaşatmak üzere yeni nesil deneyim alanı olan İş Mekan’ın ilkini Nişantaşı’nda hayata geçirdi.

Banka, global deneyim tasarım ajansı I-AM’in katkılarıyla hizmete sunduğu, ülkemizde de bir ilk olan İş Mekan ile keyifli ve farklı bir müşteri deneyimine kapılarını aralamış oldu.

Paylaşıma açık ve katılımcı bir platform niteliğindeki İş Mekan’ın açılışı, İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, I-AM Kurucu Direktörü Emre Kuzlu, İş Bankası paydaşlarının katılımıyla gerçekleşti.

EKOSİSTEM OLUŞTURULDU

Yeni nesil bir yaşam alanı olan İş Mekan’da hem bankacılık işlemlerinin yapılabildiği hem de İş Bankası Grubu bünyesindeki markaların ve platformların sunulduğu bir ekosistem oluşturulduğu kaydedildi.

Yapılan açıklamaya göre, banka iştiraki İşmer tarafından yönetilecek kiralanabilir toplantı odaları ve çalışma alanlarıyla iş hayatına dokunan, etkinlik alanlarıyla aktivitelere ev sahipliği yapacak olan İş Mekan’da ayrıca İş Bankası çalışanlarının hafta içi mesai saatlerinde kullanabileceği MaxiOfis’ler yer alıyor.

Mekan içerisinde sunulan fiziki deneyimin tüm kanallarda tutarlı ve erişilebilir olmasını sağlamak üzere 'İşMekan' mobil uygulaması da tüm uygulama marketlerde kullanıcılara açıldı.

Bu uygulama üzerinden toplantı odaları kiralanabilecek, etkinlik takviminden haberdar olunarak katılım sağlanabilecek ve ilerleyen dönemde kişiye özel kampanyalar hakkında bilgi edinilebilecek.

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMAYA KATKI HEDEFİ

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, şubelerin yeni tasarımını kurgularken, aynı zamanda Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sunmayı da dikkate aldıklarını söyledi.

Hakan, "Sadece bankacılık işlemleri için değil kitap okumak, satranç oynamak ya da uzaktan çalışmak isteyenlerin yararlanabileceği, gelenlerin arkadaşlarıyla birlikte kahve içebileceği bir mekan tasarlamak istedik. Anlamlı bir şekilde yaşayan ve o trafiği yaratırken etkileşimi de artıran, etkinlikler düzenlenen, iş ortaklarımızın, girişimcilerimizin ofis gibi kullanabileceği, herkesin burayı buluşma adresi olarak verebileceği, Pazarama gibi dijital markalarımızın fiziksel olarak da görülebildiği, hissedilebildiği yer olmasını arzu ettik" dedi.

Hakan Aran, İş Mekan ile dijital ve teknoloji okur yazarlığı, finansal okur yazarlığı, okuma alışkanlığı yüksek bir toplum yaratılmasına verebilecekleri azami katkıyı, farklı alanlarda oluşturdukları temas noktalarıyla birleştirmeye çalıştıklarını da vurguladı.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Enerji sektöründeki işlemlerin değeri yüzde 29 azaldı
İŞ-YAŞAM Enerji sektöründe 2 milyar dolarlık işlem
Son dakika haberi Bakan Bilgin: EYT mart ayında neticelenir diye düşünüyorum
İŞ-YAŞAM Bakan Bilgin: EYT mart ayında neticelenir diye ...
Rekabet'ten 5 kozmetikçiye soruşturma
İŞ-YAŞAM Rekabet'ten 5 kozmetikçiye soruşturma
AVM'lerin Metrekare Verimlilik Endeksi arttı
İŞ-YAŞAM AVM'lerin Metrekare Verimlilik Endeksi arttı
Koç'un projesi Davos'ta dünyaya örnek gösterildi
İŞ-YAŞAM Koç'un projesi dünyaya örnek gösterildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, THY Yönetici Zirvesi'ne video mesaj gönderdi
İŞ-YAŞAM Erdoğan'dan THY zirvesine video mesaj
"Osmangazi'de 40 bin araçlık geçiş garantisini yıl ortası tutturuyoruz"
İŞ-YAŞAM 'Osmangazi'de garantiyi tutturacağız'
Rusya’da şirketlere Batılı hissedarların oylarını “dikkate almama” izni verildi  
İŞ-YAŞAM Ruslar Batılı ortağı dikkate almayabilir
İngiltere'de işsizlik oranı yüzde 3,7 seviyesini korudu
İŞ-YAŞAM İngiltere'de işsizlik yerinde saydı
Borsa alternatifsizliğini kaybetti mi?
İŞ-YAŞAM Borsaya ortak mı geldi?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.