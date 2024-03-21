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        Haberler Spor Basketbol Dijon Basket: 85 - Galatasaray Ekmas: 76 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Dijon Basket: 85 - Galatasaray Ekmas: 76 | MAÇ SONUCU

        FIBA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu J Grubu'nun 6'ncı hafta maçında Galatasaray Ekmas, deplasmanda karşılaştığı JDA Dijon Basket'e 85-76 mağlup oldu. Sarı-kırmızılı ekip, 2 galibiyet ve 4 mağlubiyet ile grubu son sırada tamamladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 00:21 Güncelleme: 21.03.2024 - 00:21
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        Galatasaray, grubu sonuncu bitirdi!
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        Galatasaray Ekmas, FIBA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu J Grubu'nun 6'ncı hafta maçında deplasmanda karşılaştığı JDA Dijon Basket'e 85-76 mağlup oldu.

        Bu sonucun ardından Sarı-kırmızılı ekip, FIBA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turunda çıktığı 6 maçta 2 galibiyet ve 4 mağlubiyet alarak grubu son sırada bitirdi.

        SALON: Palais des Sports de Dijon

        HAKEMLER: Martins Kozlovskis, Michal Proc, Dariusz Zapolski

        DIJON BASKET: Dokossi 16, Ducote 8, Evans 11, Marin, Oniangue 10, Alingue 6, Chikoko 15, Hunt 13, Kangudia 2, Vincennes 4

        GALATASARAY EKMAS: Sadık Emir Kabaca 8, Karahan Efeoğlu 3, Walden 11, İsmet Akpınar 10, Dee Bost 7, Halilovic 2, Göksenin Köksal 3, McCormack 5, Preperlic 16, Yeboah 11

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        1'İNCİ PERİYOT: 18-14

        DEVRE: 45-30

        3'ÜNCÜ PERİYOT: 64-53

        4'ÜNCÜ PERİYOT: 85-76

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