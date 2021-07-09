Dikey Geçiş Sınavı pazar günü yapılacak 0:00 / 0:00

AA

Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı, 81 il ve Lefkoşa'da 95 sınav merkezinde uygulanacak.

DGS'de adaylara sayısal ve sözel testlerden oluşan 120 soru sorulacak ve 150 dakika süre verilecek.

Adayların gerekli kontroller için sınav saatinden en az 1 saat 15 dakika önce sınava girecekleri binalarda hazır bulunması gerekiyor. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

COVID-19 TEDBİRLERİ

ÖSYM, Covid-19 salgınına karşı DGS öncesinde tedbir aldı. Bu kapsamda, sınav binaları, detaylı temizliği yapılıp dezenfekte edilecek.

İsteyen adaylar, dezenfektanlarını yanlarında getirebilecek. Sınav görevlilerine de maske ve dezenfektanla lateks eldiven dağıtılacak. Adaylar ve görevliler, kendi maske veya siperlikleriyle de sınav salonuna gelebilecek.

Covid-19 durumu olan adaylar, sınav merkezlerinde hazırlanan ayrı salonlarda sınava alınacak. Sınav görevlileri ve adayların Covid-19 durumları HES kodları aracılığıyla takip edilecek.

Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimse okul bahçelerine alınmayacak. Adaylar, sınav binalarına girişte ve sınav bitiminde çıkışta, sosyal mesafenin korunması için sınav görevlileri tarafından yönlendirilecek.

Öte yandan, sınav günü nüfus cüzdanını kaybedenlere geçici kimlik belgesi vermek için açık tutulacak nüfus müdürlükleri ÖSYM'nin internet sitesinden duyuruldu.