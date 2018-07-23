Dikkat, depoyu doldurmadan sakın çıkmayın!

Eskiden yurtdışına kendi araçları ile tatile gidenler boş depo ile gidip hemen sınırı geçince doldururdu. Aynı şekilde giriş yapmadan önce de araçlar full'lenir, Türkiye'ye öyle gelirdi. Döviz kurlarının düşük olması ve düşük petrol fiyatı yurtdışındaki akaryakıt fiyatlarını daha cazip hale getirir, Türkiye'deki fiyatlar ise dışarıya göre yüksek kalırdı.
Ancak bu denge bir süreden bu yana değişti. Önce fiyatlar eşit hale geldi ve yakıtı yurtdışından almanın bir cazibesi kalmadı. Sonrasında petrol fiyatlarındaki yükseliş ve euronun artışı ile birlikte yurtdışındaki akaryakıt fiyatları Türkiye'ye göre daha pahalı geldi. Üstelik günden güne de bu fark açılıyor.
TÜRKİYE'DE 6.27 TL, YUNANİSTAN'DA 9.25 LİRA
Örneğin Türkiye'nin en çok kullanılan sınır kapılarından biri olan olan İpsala'dan çıkar çıkmaz akaryakıt fiyatları da bir anda yükseliyor. İpsala'dan çıkıp Yunanistan'a gitmek isterseniz, burada 1 litre benzin için 1.66 euro ödemeniz gerekiyor. Yani mevcut euro kuruna göre tam 9.25 lira. Halbuki sınırdan çıkmadan hemen önce benzin alsanız 1 litre için 6.27 TL ödeyeceksiniz.
Dolayısıyla 50 litre deposunu olan bir aracın deposu Türkiye'de 313 liraya dolarken, bu rakam sınırın hemen öteki tarafında 462 TL'ye yükseliyor. Bir depo başına kazanç ise 151 liraya ulaşıyor.
Yunanistan sınırından değil de, Kapıkule'den Bulgaristan'a çıktığınızda ise fark ciddi olarak kapanmakla birlikte yine de biraz daha yüksek. Bulgaristan'da halen 1 litre benzinin fiyatı 1.14 euro. Mevcut kurlarla benzinin litresi 6.35 liraya denk geliyor.
Aynı aracın deposu böylelikle Bulgaristan'da 318 liraya ulaşıyor. Türkiye ile farkı ise 5 TL.
TÜRKİYE AVRUPA'NIN EN UCUZ ÜLKELERİNDEN BİRİ
Türkiye'de vergiler nedeniyle akaryakıt fiyatlarının yüksekliği her zaman önde gelen tartışma konularından biri olmuştur. Hatta bir dönem Avrupa'da en pahalı benzinin satıldığı iki üç ülkeden biri Türkiye'ydi. Ancak petroldeki artış ve eurodaki yükseliş bu tabloyu tamamen tersine çevirdi. Türkiye şu anda Avrupa'da akaryakıt fiyatlarının en ucuz olduğu ülkelerden bir tanesi.
Globalpetrolprices.com'un verilerine göre, Avrupa'da benzinin en pahalı olduğu ülke 1.82 euro ile İzlanda. Türk lirası karşlığı ise 10.1 lira. Norveç'te 1 litre benzin 1.73 euro iken, Hollanda'da da 1.67, Yunanistan'da 1.66, İtalya'da 1.63 euro.
Türkiye sıralamaya alınan 42 Avrupa ülkesi içerisinde 1.12 euro'luk benzin fiyatı ile en ucuz 6'ıncı ülke konumunda bulunuyor. En ucuz ülke ise 0.59 euro ile Belarus. Onu 0.61 ile Rusya, 0.95 euro ile Ukrayna, 0.98 euro ile Moldova ve 1.06 euro ile Litvanya takip ediyor.
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