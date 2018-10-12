Serie A ekiplerinden Roma'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken milli futbolcu Cengiz Ünder, Avrupa’nın dev kulüplerinin transfer listesine girdi.

İtalyan gazetesi La Gazzetta dello Sport; Bayern Münih'in, 21 yaşındaki kanat oyuncusu için 50 ila 60 milyon Euro arası bir rakamı gözden çıkardığını yazdı.

Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin Cengiz Ünder'e olan ilgisini "Dikkat et Roma. Cengiz'i tek beğenen Bayern Münih değil" manşetiyle duyuran gazete, Roma'ya 2016 yazında Medipol Başakşehir'den transfer olan milli futbolcunun kısa sürede gösterdiği çıkışa değindi.

Gazetede yer alan haberde; Roma'nın Cengiz Ünder ile yola devam etmek istediği ancak Premier Lig'den Arsenal ve Tottenham'ın da milli futbolcu için devrede olduğu ifade edildi.

2015-2016 sezonunda Spor Toto 1. Lig'de Altınordu forması giyen Cengiz Ünder, 2016'da Medipol Başakşehir'den transfer olduğu Roma'da 42 resmi maça çıktı. Cengiz bu karşılaşmalarda 10 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

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