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Meteoroloji açıkladı! Doğu'da sağanak var 5 il için önemli uyarı

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin doğusu sağanak yağışın etkisi altında. Yağışların Ordu, Trabzon, Rize ve Artvin'de kuvvetli olması beklenirken olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği bildirildi. Diğer bölgelerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6,6 büyüklüğündeki depremin vurduğu İzmir'de ise hava az bulutlu olması, sıcaklığın ise 20 derece civarında olması bekleniyor

DİKKAT! Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Doğu'da sağanak var 5 il için önemli uyarı - Hava durumu
HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyı kesimi, Doğu Karadeniz ve Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Doğu Akdeniz ile Sivas ve Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ordu'nun doğusu, Giresun, Trabzon, Rize ile Artvin'in kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif arasıra orta, Doğu Anadolu'da batı ve ve güneybatı yönlerden kuvvetlice (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Ordu'nun doğusu, Giresun, Trabzon, Rize ile Artvin'in kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden başta heyelan olmak üzere yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 13°C
Parçalı az bulutlu

İZMİR °C, 20°C
Az bulutlu

ADANA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 14°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 17°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor

ERZURUM °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

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