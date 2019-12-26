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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara’nın doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Isparta ve Antalya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz’in iç kesimleri, İç ve Doğu Anadolu ile Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta ve Kahramanmaraş çevreleri ile Akdeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Doğu Anadolu’nun güneyi, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Kahramanmaraş, Zonguldak, Bartın ve Düzce çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Doğu Anadolu’nun güneyi, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Zonguldak, Bartın ve Düzce çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 11°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

ANKARA °C, 6°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu, akşam saatlerinde hafif olmak üzere karla karışık yağmurlu

İZMİR °C, 12°C

Çok bulutlu

ANTALYA °C, 16°C

Çok bulutlu, ilk saatlerde sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 9°C

Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmurlu

TRABZON °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.