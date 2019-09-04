Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Kütahya ve Denizli çevreleri, Ankara'nın kuzey kesimleri ile Kırklareli’nin kıyı ilçeleri, Denizli çevreleri, Antalya’nın batısının iç kesimleri, Akdeniz’in Toroslar mevkii ile Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL 23°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ANKARA 18°C, 31°C

Parçalı bulutlu, kuzey çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 14°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 24°C, 30°C

Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren batısının iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 19°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 20°C, 26°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ERZURUM 8°C, 26°C

Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR 19°C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu