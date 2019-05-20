Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kastamonu, Sinop, Yozgat, Sivas, Bingöl ve Muş çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 3 ila 6 derece artacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.



İLLERE GÖRE HAVA DURUMU



İSTANBUL 18°C, 28°C

Parçalı bulutlu



ANKARA 14°C, 29°C

Parçalı bulutlu



İZMİR 20°C, 31°C

Parçalı bulutlu



ANTALYA 21°C, 27°C

Parçalı bulutlu



ZONGULDAK 16°C, 29°C

Parçalı bulutlu



TRABZON 16°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



KARS 7°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



DİYARBAKIR 12°C, 29°C

Parçalı bulutlu