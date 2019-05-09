Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Sakarya, Kütahya, Afyonkarahisar, Artvin, Ardahan, Kars, Iğdır ve Ağrı çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle batı ve kuzeybatı, Trakya'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.



İLLERE GÖRE HAVA DURUMU



İSTANBUL 10°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu



ANKARA 7°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



İZMİR 12°C, 23°C

Parçalı bulutlu



ANTALYA 14°C, 22°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu



ZONGULDAK 11°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



TRABZON 13°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



ERZURUM 3°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu



DİYARBAKIR 7°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu