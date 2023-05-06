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Millet İttifakı Maltepe Mitingi nedeniyle İstanbul'da bugün kapalı yollar

Bugün İstanbul Maltepe'de Millet İttifakı ve Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapacağı miting nedeniyle bazı yollar kapalı olacak. Peki, Maltepe Mitingi nedeniyle İstanbul'da bugün hangi yollar kapalı? İşte 6 Mayıs Pazar günü İstanbul'da kapalı yollar...

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  • DİKKAT! Millet İttifakı (Kılıçdaroğlu) Maltepe Mitingi nedeniyle İstanbul'da bugün kapalı yollar - 6 Mayıs İstanbul'da kapalı yollar!

    Bugün 6 Mayıs Pazar günü İstanbul'da hangi yollar kapalı? Bugün İstanbul Maltepe Miting Alanı'nda yapılacak olan Millet İttifakı ve Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun düzenleyeceği miting nedeniyle İstanbul'da bazı yollar kapalı olacak. İşte İstanbul'da bugün kapalı olacak yollar....
  • DİKKAT! Millet İttifakı (Kılıçdaroğlu) Maltepe Mitingi nedeniyle İstanbul'da bugün kapalı yollar - 6 Mayıs İstanbul'da kapalı yollar!

    İSTANBUL'DA BUGÜN KAPALI OLAN YOLLAR

    Millet ittifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul mitingi saat 17.30'da Maltepe Etkinlik alanında yapılacak.

     

     
  • DİKKAT! Millet İttifakı (Kılıçdaroğlu) Maltepe Mitingi nedeniyle İstanbul'da bugün kapalı yollar - 6 Mayıs İstanbul'da kapalı yollar!

    İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada miting kapsamında Maltepe Kartal sahil yolu, Küçükyalı Evlendirme Dairesi önü ile Kartal Çanakkale kavşağı arasında kalan kısım ve bu caddeye çıkan tüm sokakların trafiğe kapatıldığı bildirildi.

     

     
  • DİKKAT! Millet İttifakı (Kılıçdaroğlu) Maltepe Mitingi nedeniyle İstanbul'da bugün kapalı yollar - 6 Mayıs İstanbul'da kapalı yollar!

    Öte yandan Sahil yolunu kullanmak isteyen vatandaşlar polis ekipleri tarafından alternatif güzergâhlara yönlendirildi.

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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