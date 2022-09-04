Okullar ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanlığı MEB takviminde okulların açılacağı tarih yer aldı. Peki, 2022 - 2023 Eğitim ve Öğretim Dönemi ne zaman başlayacak? Lise, ortaokul ve ilkokul öğrencileri heyecan içerisinde okulların açılacağı tarihi merak ediyor. İşte merak edilip araştırılan tarih...