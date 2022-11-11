Dilan Çiçek Deniz: Benim için ilk ve güzel bir proje oldu

"Benim için ilk ve güzel bir proje oldu"

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Keyifli halleriyle dikkat çeken Dilan Çiçek Deniz, basın mensuplarıyla sohbet etti.

Ünlü oyuncu, "Amadeus'a gelen güzel yorumlar, izlemeye gelenlerin verdikleri tepkiler, her şey çok güzel. Benim için de ilk ve güzel bir proje oldu" açıklamasında bulundu.