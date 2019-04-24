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Bugün internet ve yazılı basında çıkan "DM'sine gelen mesaj" içerikli haberler kesinlikle asılsızdır. Taraflar adına rencide edicidir. Hiç tanımadığım kişiler ve özel hayatım ile ilgili üretilen "dedikodu"ların ajansımdan bilgi alınmadan haber yapılmasını kınıyorum. Ben basın ile her zaman saygı çerçevesinde bir iletişim kurmuşumdur. Aynı saygının bana da gösterilmesini, bilgi alınarak hakkımda haber yapılmasını bekliyorum. Gerek özel hayatımla, gerekse kişisel haklarımla ilgili yazılı ve görsel basında yapılan "üslupsuz ve rencide edici" haberler ile ilgili bundan sonra gerekli hukuksal tedbirleri alacağımı bildirmek isterim.