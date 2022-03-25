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Dilan Çiçek Deniz: Düğünle ilgili çok hayalim yokmuş!

İzlandalı yönetmen sevgilisi Thor Saevarsson'a "Evet!" yanıtını veren Dilan Çiçek Deniz, "Her şey çok iyi gidiyor" dedi. Ünlü oyuncu, "Galiba düğünle ilgili çok hayalim yokmuş! Henüz hiçbir şey planlayamadık. Umarım yakında her şeyi planlayacağız" ifadelerini kullandı

HABERTURK.COM
  • Dilan Çiçek Deniz: Düğünle ilgili çok hayalim yokmuş!

    Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; İzlandalı yönetmen sevgilisi Thor Saevarsson'la yakın zamanda nikah masasına oturmaya hazırlanan Dilan Deniz Çiçek, önceki gün Etiler'de objektiflere yansıdı. Bir mekandan çıkarken görüntülenen ve bir hayli keyifli olan Deniz, basın mensuplarıyla sohbet etti.

    "GÜZEL ŞEYLER OLUYOR"

    İşleriyle ilgili toplantıya geldiğini söyleyen Dilan Çiçek Deniz, "Yeni bir reklam anlaşması mı yapıyorsunuz?" sorusuna, "Güzel şeyler oluyor. Yakın zamanda konuşuruz sizinle." yanıtını verdi.
  • Dilan Çiçek Deniz: Düğünle ilgili çok hayalim yokmuş!

    "BENİ ENTERESAN BİR KARAKTERDE GÖRECEKSİNİZ"

    Burak Deniz’le başrolünü paylaştığı filmin çekimlerinin bittiği hatırlatılan Deniz, "Çok güzel geçti. Umarım siz de seversiniz. Enteresan bir karakterde göreceksiniz beni. Çok hoşuma gitti karakterim. Şimdi bahsedemiyorum, yakında..." şeklinde konuştu.
  • Dilan Çiçek Deniz: Düğünle ilgili çok hayalim yokmuş!

    "SAÇLARIM ESKİ RENGİNE DÖNECEK"

    Yeni dizisiyle alakalı açıklamalarda bulunan oyuncu, "Saçlarım boyanacak, eski rengine dönecek." dedi. Sarı saçlı halinin Angelina Jolie'ye benzetildiği hatırlatılan Deniz, "Çok teşekkür ediyorum, ne güzel bir iltifat..." dedi.

    Senaryo yazmak istediğini de söyleyen Dilan Çiçek, "Yazılarım var ama ileride bir senaryo yönetmek istiyorum." açıklamasını yaptı.
  • Dilan Çiçek Deniz: Düğünle ilgili çok hayalim yokmuş!

    "DÜĞÜNLE İLGİLİ ÇOK HAYALİM YOKMUŞ!"

    Dilan Çiçek Deniz, Thor Saevarsson ile ilişkisi hakkında ise, "Her şey çok iyi gidiyor. Onun da kendi işleri var. Umarım ileriki bir zamanda birlikte bir projede yer alırız." ifadelerini kullandı.

    Deniz, basın mensuplarının, "Düğününüzle alakalı hayalleriniz var mı? Nasıl olacak?" sorularına ise, "Galiba o kadar çok yokmuş... Henüz hiçbir şey planlayamadık. Umarım yakında her şeyi planlayacağız. Şu an için hiçbir şey yok." cevabını verdi.
  • Dilan Çiçek Deniz: Düğünle ilgili çok hayalim yokmuş!

    KARI-KOCA OLDULAR!

    Öte yandan Yıldız Teknik Üniversitesi'nin düzenlediği ödül törenine katılan Dilan Çiçek Deniz, geceden fotoğrafları Instagram hesabından paylaşmıştı. Deniz'e sevgilisinden yorum gecikmemişti. Saevarsson, ünlü oyuncuya, "Karım..." diyerek, seslenmişti. Ünlü oyuncu ise nikah masasına oturmaya hazırlandığı Thor Saevarsson'a, "Kocam..." yanıtını vermişti.
  • Dilan Çiçek Deniz: Düğünle ilgili çok hayalim yokmuş!

    "EVET' DEDİM!"

    Evlilik teklifi sonrası mutluluğunu takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen Dilan Çiçek Deniz, bu fotoğrafına, "Evet' dedim!" notunu düşmüştü. Takipçileri ise Deniz'in tektaşını sergilediği gönderiye, "Mutluluklar!" yorumları yağdırmıştı.
  • Dilan Çiçek Deniz: Düğünle ilgili çok hayalim yokmuş!

    "HALA ŞOKTAYIM!"

    Ardından Arnavutköy'deki bir mekanda kutlama yemeği gerçekleştiren çiftten Deniz, "Çok hazırlıksız yakalandım. Çok mutluyum, hala şoktayım. Köprü üstünde evlilik teklifi yapmasının nedeni; benim Asya'da, onun Avrupa'da olması. Onun için böyle bir sürpriz yapmış." şeklinde konuşmuştu.
  • Dilan Çiçek Deniz: Düğünle ilgili çok hayalim yokmuş!

    DİLAN AİLEYE GİRDİ

    "Evlilik tarihi henüz belli değil. Zaten belli olursa siz öğrenirsiniz." açıklamasını yapan ikili, daha sonra yeni yılı İzlanda'da karşılama kararı almıştı. Soluğu sevgilisinin memleketinde alan Dilan Çiçek Deniz, Saevarsson'ın ailesiyle tanışmayı da ihmal etmemişti.
  • Dilan Çiçek Deniz: Düğünle ilgili çok hayalim yokmuş!

    "KAYINPEDER!"

    Thor Saevarsson'ın babasıyla birlikte objektif karşısına geçen ünlü oyuncu, gönderisinde, "Hanımlar, beyler; kayınpeder..." notunu düşmüştü. Deniz'in bir hayli neşeli olduğu da dikkatlerden kaçmamıştı.
  • Dilan Çiçek Deniz: Düğünle ilgili çok hayalim yokmuş!

    26 yaşındaki Dilan Çiçek Deniz, sevgilisinin kardeşiyle de poz vermişti.
  • Dilan Çiçek Deniz: Düğünle ilgili çok hayalim yokmuş!

    SÜRPRİZ AŞK

    Dilan Çiçek Deniz (26), yaklaşık 8 ay birliktelik yaşadığı Alihan Aloğlu ile ayrılık kararı almıştı. Biten ilişkisinin ardından ünlü oyuncunun, İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.
  • Dilan Çiçek Deniz: Düğünle ilgili çok hayalim yokmuş!

    Ayrıca 37 yaşındaki İzlandalı yönetmenin ayrıldığı eşinden üç çocuğu var. Saevarsson, hem reklam filmi çalışmaları hem de Dilan Çiçek Deniz’le görüşmek için son dönemde sık sık Türkiye’ye geliyor.
  • Dilan Çiçek Deniz: Düğünle ilgili çok hayalim yokmuş!

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