Dilan Çiçek Deniz: Düğünle ilgili çok hayalim yokmuş!

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; İzlandalı yönetmen sevgilisi Thor Saevarsson'la yakın zamanda nikah masasına oturmaya hazırlanan Dilan Deniz Çiçek, önceki gün Etiler'de objektiflere yansıdı. Bir mekandan çıkarken görüntülenen ve bir hayli keyifli olan Deniz, basın mensuplarıyla sohbet etti.

"GÜZEL ŞEYLER OLUYOR"

İşleriyle ilgili toplantıya geldiğini söyleyen Dilan Çiçek Deniz, "Yeni bir reklam anlaşması mı yapıyorsunuz?" sorusuna, "Güzel şeyler oluyor. Yakın zamanda konuşuruz sizinle." yanıtını verdi.