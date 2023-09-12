Dilan Çiçek Deniz, estetik operasyon iddialarıyla yeniden gündemde! Ünlü oyuncunun yüzünü görenler şaşırdı!

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Dilan Çiçek Deniz'e yapılan yorumlardan biri, "Jawline çok katı duruyor bence acilen eritmelisin" şeklindeydi. Ayrıca, bazı takipçiler oyuncunun yüzünün köşeli göründüğünü belirtti. Bu yorumlar, ünlü oyuncunun son görünümü hakkında halk arasında yoğun bir tartışmayı başlattı. Bu süreç, estetik müdahale ve ünlülerin görünümüne yönelik kamuoyu ilgisini bir kez daha gözler önüne serdi.