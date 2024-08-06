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        Haberler Objektife Takılanlar Dilan Çiçek Deniz ile Rafael Cemo Çetin'in aşk tatili - Magazin haberleri

        Dilan Çiçek Deniz ile Rafael Cemo Çetin'in aşk tatili

        Bir süredir Sinan Çetin'in oğlu Rafael Cemo Çetin ile aşk yaşayan Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle tatil yapmak için Bodrum'a gitti. Denizin ve güneşin keyfini çıkaran ikili, Türkbükü'ndeki bir plajın iskelesinde görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.08.2024 - 08:12 Güncelleme: 06.08.2024 - 08:12
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        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Dilan Çiçek Deniz, sevgilisi Rafael Cemo Çetin ile birlikte Bodrum'da tatil yapıyor.

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        Keyifli halleriyle dikkat çeken ikili, Türkbükü'ndeki bir plajın iskelesinde şezlongda güneşlenirken görüntülendi.

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        Siyah renkli bir bikini giymeyi tercih ettiği görülen Dilan Çiçek Deniz, gün boyunca sevgilisiyle vakit geçirdi.

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        Bir ara telefon görüşmesi yapan Dilan Çiçek Deniz, Rafael Cemo Çetin'in yanından ayrılıp iskelede yürüdü.

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        Rafael Cemo Çetin ise Dilan Çiçek Deniz, telefon görüşmesi yaparken güneşlendi.

        #Dilan Çiçek Deniz
        #rafael cemo çetin
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