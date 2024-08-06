Dilan Çiçek Deniz ile Rafael Cemo Çetin'in aşk tatili
Bir süredir Sinan Çetin'in oğlu Rafael Cemo Çetin ile aşk yaşayan Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle tatil yapmak için Bodrum'a gitti. Denizin ve güneşin keyfini çıkaran ikili, Türbükü'ndeki bir plajın iskelesinde görüntülendi
Giriş: 06.08.2024 - 08:12 Güncelleme: 06.08.2024 - 08:27
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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Dilan Çiçek Deniz, sevgilisi Rafael Cemo Çetin ile birlikte Bodrum'da tatil yapıyor.
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Keyifli halleriyle dikkat çeken ikili, Türkbükü'ndeki bir plajın iskelesinde şezlongda güneşlenirken görüntülendi.
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Siyah renkli bir bikini giymeyi tercih ettiği görülen Dilan Çiçek Deniz, gün boyunca sevgilisiyle vakit geçirdi.