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        Haberler Magazin Dilan Çıtak'tan tedbirli tatil - Magazin haberleri

        Dilan Çıtak'tan tedbirli tatil

        Geçtiğimiz günlerde polislerin üzerine araç sürdüğü için gözaltına alındıktan sonra mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Dilan Çıtak, Bodrum'daki tatiline kaldığı yerden devam ediyor. İbrahim Tatlıses'in kızı olan Çıtak, kız arkadaşıyla birlikte objektiflere yansırken, bikinili görüntü vermemek için bir hayli çaba harcadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.08.2025 - 19:49 Güncelleme: 01.08.2025 - 20:24
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        Dilan Çıtak'ın tedbirli tatil
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        Bodrum'da geçtiğimiz günlerde polislerin üzerine araç sürdüğü için gözaltına alınan Dilan Çıtak, adliyeye sevk edilmiş ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Dilan Çıtak, Bodrum Yalıkavak’ta kız arkadaşıyla birlikte objektiflere yansıdı.

        Tatiline kaldığı yerden devam eden Çıtak, gün boyunca dinlenmeyi tercih etti.

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        Dilan Çıtak, denizden çıkarken bikinili görüntü vermemek için arkadaşından yardım istedi. Arkadaşı, bu konuda bir hayli çaba harcadı.

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