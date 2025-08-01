Dilan Çıtak'tan tedbirli tatil Geçtiğimiz günlerde polislerin üzerine araç sürdüğü için gözaltına alındıktan sonra mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Dilan Çıtak, Bodrum'daki tatiline kaldığı yerden devam ediyor. İbrahim Tatlıses'in kızı olan Çıtak, kız arkadaşıyla birlikte objektiflere yansırken, bikinili görüntü vermemek için bir hayli çaba harcadı

Habertürk Giriş: 01.08.2025 - 19:49 Güncelleme: 01.08.2025 - 20:24 facebook

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