Dilan-Engin Polat çifti için istenen ceza belli oldu: İşte iddianamenin detayları...

SAHTE ŞİRKETLERLE 250 MİLYONLUK VURGUN

Bu tedarikçilerin gerçek bir mal alışı olmayan, beyanname vermeyen, çalışanı olmayan, bankacılık hareketi bulunmayan, hakkında sahte belge düzenleme kaydı olan şirketler olduğu ve sahte olduğuna dair kuvvetli şüphe barındıran mal alışlarının toplamının milyonlarca lirayı bulduğu, ilk tespitlere göre bu miktarın 250 milyon lira olduğu aktarıldı.

Engin Polat'ın Milda Gayrimenkul Otomotiv Şirketi eliyle çok sayıda lüks taşıt ve gayrimenkul alımı yaptığı, Polat ve bu şirketin hesaplarında nakit yatırmayla biriken tutarların taşınmaz ve araç alımına yönlendirildiğinin tespit edildiği anlatıldı.