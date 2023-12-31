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        Haberler Gündem Dilan Polat Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne götürüldü

        Dilan Polat Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne götürüldü

        Kara para aklama suçlamasıyla 5 Kasım'da tutuklanan Dilan Polat'ın Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldüğü öğrenildi. Yapılan tetkiklerin ardından Polat tekrar cezaevine götürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.12.2023 - 11:17 Güncelleme: 31.12.2023 - 11:18
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        Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne götürüldü
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        Dilan Polat, eşi Engin Polat, kardeşi Sıla Doğu'nun da aralarında olduğu 14 şüpheli, kara para aklama suçlamasıyla 5 Kasım Pazar Günü tutuklanmıştı.

        Avukatları Dilan Polat için psikolojisinin iyi olmadığı yönünde açıklamalar yapmıştı.

        2019 yılından beri antidepresan ilaç kullandığı öğrenilen Dilan Polat'ın ilaçları bittiği için 29 Aralık Cuma Günü Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.

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        Yapılan tetkiklerin ardından Polat yeniden Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na götürüldü.

        *Haberin görselleri Anadolu Ajansı tarafından servis edilmiştir

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        #Dilan Polat
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