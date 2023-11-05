Haberler Magazin Dilan Polat’ın tutuklanmasının ardından arkadaşı paylaşım yaptı! “Dilan’a ilaç verdiler!”

Dilan Polat'ın tutuklanmasının ardından arkadaşı paylaşım yaptı! "Dilan'a ilaç verdiler!" İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edilen Dilan Polat ve eşi Engin Polat tutuklandı. Gelen son dakika bilgilerinin ardından Polat'ın yakın arkadaşı Sevim Alan, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı! Habertürk Giriş: 05.11.2023 - 12:33 Güncelleme: 05.11.2023 - 12:33 facebook

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İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edilen Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklanırken, 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Gelen son dakika bilgilerine göre: tutuklanan Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu, Silivri'de bulunan Marmara Cezaevi'ne getirildi.

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Şüpheli Dilan Polat'ın hakimlikte sorgusu sırasında tansiyonunun düşmesi sonucu fenalaşarak bayıldığı ve kendisine su içirildiği öğrenildi. Durumu iyi olan Dilan Polat'ın tutuklanma kararının ardından arkadaşı Sevim Alan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla gündem oldu.