Dilan Polat'ın tutuklanmasının ardından arkadaşı paylaşım yaptı! "Dilan'a ilaç verdiler!"
İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edilen Dilan Polat ve eşi Engin Polat tutuklandı. Gelen son dakika bilgilerinin ardından Polat'ın yakın arkadaşı Sevim Alan, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı!
İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edilen Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklanırken, 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Gelen son dakika bilgilerine göre: tutuklanan Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu, Silivri'de bulunan Marmara Cezaevi'ne getirildi.
Şüpheli Dilan Polat'ın hakimlikte sorgusu sırasında tansiyonunun düşmesi sonucu fenalaşarak bayıldığı ve kendisine su içirildiği öğrenildi. Durumu iyi olan Dilan Polat'ın tutuklanma kararının ardından arkadaşı Sevim Alan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla gündem oldu.
Dilan Polat’ın tutuklanma kararının açıklanmasından sonra yakın arkadaşı olduğu bilinen Sevim Alan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla gündem oldu.
Dilan Polat'ın arkadaşı Sevim Alan, yayınladığı hikayelerde Engin Polat'ı suçladı ve Dilan Polat'a ilaç verildiğini iddia etti.
Sevim Alan paylaşımında: "Dayadınız ilacı kadına, bitirdiniz hayatını. Dünya sizin olsa ne olur, yaktınız güzelim Nilda'yı. Kızlar annelerinin kaderini yaşamamalıydı. Ticaretiniz batsın." şeklinde konuştu.
İşte Sevim Alan'ın paylaşımları...