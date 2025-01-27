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        Haberler Magazin Dilara Aksüyek, sosyal medyada alaya alındı - Magazin haberleri

        Dilara Aksüyek, sosyal medyada alaya alındı

        Dilara Aksüyek, balkonda verdiği pozlarla karın kaslarını gözler önüne serdi. Aksüyek, sosyal medyada alaya alındı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.01.2025 - 12:06 Güncelleme: 27.01.2025 - 12:06
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        "İyi ki bir karın kasın var"
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        Oyuncu Dilara Aksüyek, sosyal medya hesabından yayımladığı fotoğraflarla dikkat çekti.

        Leopar desenli pantolonunu beyaz renkli bir bluz ile kombinleyen Dilara Aksüyek, verdiği pozlarla karın kaslarını gözler önüne serdi.

        Dilara Aksüyek, fotoğraflarına; "İnsan; bilmeye kendinden, sevmeye ötekinden başlar' Fotoğrafların bu anlamlı sözle bir alakası yoktur" notunu düştü.

        "NEYİ ZORLUYORSUN?"

        Oyuncuya; "Neyi niye bu kadar zorluyorsun acaba", "Anladık karın kası yapmışsın", "Karın kası ve dövmeye doyduk" merkezli yorumları yapıldı.

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        #dilara aksüyek
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