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Dilara Aksüyek kimdir? Dilara Aksüyek kaç yaşında? Dilara Aksüyek dizileri ve filmleri

Televizyon ekranlarının tanının siması Dilara Aksüyek bir süredir magazin gündeminden düşmüyor. Dilara Aksüyek sevgilisi Onur Bay'la arasındaki yaş farkı yüzünden gündemde. Dilara Aksüyek kimdir? Dilara Aksüyek kaç yaşında? Dilara Aksüyek dizileri ve filmleri

Dilara Aksüyer kimdir? Dilara Aksüyek kaç yaşında? Dilara Aksüyek dizileri ve filmleri

Bir zamanların popüler dizisi İstanbullu Gelin'de canlandırdığı İpek rolüyle akıllara kazınan Dilara Aksüyek bir süredir sevgilisi Onu Bay'la arasındaki yaş farkıyla gündeme geliyor. Dilara Aksüyek kimdir? Dilara Aksüyek kaç yaşında? Dilara Aksüyek dizileri ve filmleri

DİLARA AKSÜYEK KİMDİR?

Dilara Aksüyek 24 Temmuz 1987 tarihinde Karşıyaka'da dünyaya geldi. 33 yaşındaki oyuncu Dilara Aksüyek Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü mezunudur.

İlk rolü 2012 Yılında "Evlerden Biri" dizisinde 'Filiz' karakteri olmuştur. 2013 Yılında Başlayan "Merhamet" adlı dizide Narin'in kardeşi Şadiye'yi canlandırdıktan sonra "Kadim Dostum" adlı dizide Deniz karakterini canlandırdı.

Muhteşem Yüzyıl: Kösem dizisinde "Mahfiruze Sultan" karakterini canlandırmıştır.

DİLARA AKSÜYEK DİZİLERİ

TV Dizileri
YılBaşlıkRolüNotlar
2012Evlerden BiriFilizYardımcı Karakter
2013MerhametŞadiyeYardımcı Karakter
2014Kadim DostumDenizYardımcı Karakter
2015Adı MutlulukDolunayYardımcı Karakter
2015Muhteşem Yüzyıl: KösemMahfiruze SultanYardımcı Karakter
2016MahrumlarTanemYardımcı Karakter
2017İstanbullu Gelinİpek BoranYardımcı Karakter
2020ArızaFüsun KeskinYardımcı Karakter

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