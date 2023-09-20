Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Dilber Ay'ın bilinmeyenlerle dolu hayat hikayesi: Dilber Ay kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?

        Dilber Ay'ın bilinmeyenlerle dolu hikayesi: Dilber Ay kimdir?

        2019'da hayatını kaybeden Dilber Ay'ın hayatını konu edinen 'Dilberay' adlı sinema filmi ATV ekranlarında yayınlanacak. 4 yıl önce geçirdiği kalp krizi sonucu 63 yaşında hayatını kaybeden ünlü ses sanatçısı Dilber Ay'ın hayatı hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. İşte Dilber Ay'ın bilinmeyenlerle dolu hikayesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.09.2023 - 17:24 Güncelleme: 20.09.2023 - 17:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Dilber Ay hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Kahramanmaraş'lı ünlü ses sanatçısı Dilber Ay'ın hayatını anlatan film ile "Dilber Ay kimdir, kaç yaşında vefat etti, aslen nereliydi?" soruları gündemdeki yerini aldı. İşte Dilber Ay hakkında merak edilen güncel bilgiler...

        2

        DİLBER AY KİMDİR?

        Dilber Ay, resmi adı Dilber Karakaş. 1 Ocak 1956, Kahramanmaraş Pazarcık ilçesinde doğdu. Kureyşan aşiretine mensup olan Dilber Ay, Kahramanmaraş ilinde ilkokul 3. sınıfa kadar okudu. Ailesi ile birlikte Kahramanmaraş'tan önce Ankara'ya, oradan da Bolu-Düzce taraflarına göç ederek yerleşti. Düzce'de okula devam edemeyip 13 yaşında iken yaşlı bir adamla evlendirildi. Evlenmeden önce Düzce'ye güzel ses aramak için radyocular gelmişti. Gönül Gel Seninle Muhabbet Edelim türküsünü söyledi ve düzenlenen güzel ses yarışmasında birinci oldu. İki çocuk annesi olduktan bir müddet sonra evlendiği kişiden ayrıldı. Radyoda tanındıktan sonra 24 albümü oldu. Almanya'da iki kere hapis yattı. Flash TV'nin Kadere Mahkumlar adlı programın sunuculuğunu yaptı.

        3

        İlk olarak radyoda tanınan Dilber Ay, Hacı Ağa şarkısıyla ismini geniş bir kitleye duyurdu. ‘Beynelmilel’ filminde oynadı ve ilk rolünde Altın Koza Ödülü’ne layık görüldü. Murat Şeker'in yönettiği 'Hayat Sana Güzel' isimli filmde rol aldı. 1998’de şimdiki eşi İbrahim Karakaş ile evlendi.

        4

        Bir röportajında evliliğiyle ilgili konuşan Dilber Ay, "İlk günkü sevgi ve heyecan ikimizde de hala var. Zaten olmasa bugünlere gelemezdik." açıklamasında bulunmuştu. Dilber Ay, geçirdiği kalp krizi sonucu 29 Nisan 2019 tarihinde, 63 yaşında hayatını kaybetti.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Karabağ'da ateşkes ilan edildi
        Karabağ'da ateşkes ilan edildi
        Sünger fabrikasındaki yangında can kaybı 3'e çıktı
        Sünger fabrikasındaki yangında can kaybı 3'e çıktı
        Kuntz'la yollar ayrıldı!
        Kuntz'la yollar ayrıldı!
        Artvin'de kuduz vakası! 3 köy karantinada
        Artvin'de kuduz vakası! 3 köy karantinada
        Tam 267 adet! Peynir bidonundan servet çıktı!
        Tam 267 adet! Peynir bidonundan servet çıktı!
        Aslan sahne alıyor
        Aslan sahne alıyor
        Günah çıkardı
        Günah çıkardı
        Artçılar obrukları da tetikledi!
        Artçılar obrukları da tetikledi!
        İstanbul için kritik açıklama! İşte barajların doluluk oranı!
        İstanbul için kritik açıklama! İşte barajların doluluk oranı!
        2 aylık Buğlem, balkondan düşüp ölmüştü! Annesi tutuklandı!
        2 aylık Buğlem, balkondan düşüp ölmüştü! Annesi tutuklandı!
        Dünyada her 3,2 saniyede bir kişi yakalanıyor!
        Dünyada her 3,2 saniyede bir kişi yakalanıyor!
        Zihinsel engelliydi! Hurda topluyordu! 2 ay önce öldürüldü! Sır perdesi aralandı!
        Zihinsel engelliydi! Hurda topluyordu! 2 ay önce öldürüldü! Sır perdesi aralandı!
        Zincirleme kaza! 2 ölü, 7 yaralı
        Zincirleme kaza! 2 ölü, 7 yaralı
        Uzmanlara göre 2023 bir milat! Alzheimer’a yol açan sorunu ortadan kaldırıyor mu?
        Uzmanlara göre 2023 bir milat! Alzheimer’a yol açan sorunu ortadan kaldırıyor mu?
        Torunu ortaya çıkardı! Cinayete zamanaşımı
        Torunu ortaya çıkardı! Cinayete zamanaşımı
        Libya’da 5 günün ardından...
        Libya’da 5 günün ardından...
        Ortalığı birbirine kattılar
        Ortalığı birbirine kattılar
        Yağma yok!
        Yağma yok!
        İşçi ücretini bankadan ödemek zorunlu
        İşçi ücretini bankadan ödemek zorunlu
        Alman SUV'da üçüncü perde!
        Alman SUV'da üçüncü perde!