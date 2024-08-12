Dilbilimcilerden şaşırtan teori geldi: Amerika'nın ilk yerlileri Sibirya'dan gelen 4 farklı göç dalgası mıydı?
Yeni bir teori, Amerika'nın ilk yerleşimcilerinin Sibirya'dan dört farklı göç dalgasıyla geldiğini öne sürüyor. Dilbilimcilerin yürüttüğü kapsamlı araştırmalar, Amerika kıtasına yönelik bu göç hareketlerinin zaman içinde dilsel çeşitliliğe nasıl katkı sağladığını ortaya koyuyor. İşte detaylar!
Amerika kıtasının ilk yerleşimcileriyle ilgili uzun süredir devam eden tartışmalara yeni bir boyut eklendi. Dilbilimcilerin yaptığı son araştırmalar, Sibirya'dan dört ayrı göç dalgasının Amerika'nın yerli halklarının kökenini oluşturabileceğini gösteriyor. İşte araştırmanın detayları...
YENİ BİR DİL MODELİ GELİŞTİRİLDİ
Yeni bir dil modeli, yerli halkın 12.000 ila 24.000 yıl önce Kuzey Amerika'ya en az dört kez girerek dillerini de yanlarında getirdiğini gösteriyor. Model, arkeolojik, klimatolojik ve genetik verilerle bağıntılı olup, erken Kuzey Amerika'daki popülasyonların dinamik ve çeşitli olduğu fikrini desteklemektedir
DİL AİLELERİNİN YARISINA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR
Dünyadaki dil ailelerinin neredeyse yarısı Amerika'da bulunmaktadır . Birçoğunun artık neslinin tükendiği düşünülse de, tarihsel dilbilim analizi, kıtayı ilk kez dolduran grupları daha iyi anlamak için yaşayan dilleri araştırıp karşılaştırabilir ve zaman içinde geriye doğru izini sürebilir.
ABD VE KANADA GENELİNDEKİ 60 DİL İNCELENDİ
California Berkeley Üniversitesi'nden tarih dilbilimcisi Johanna Nichols, American Journal of Biological Anthropology'de 30 Mart'ta yayınlanan bir çalışmada, ABD ve Kanada genelindeki 60 dilin yapısal özelliklerini analiz etti ve bu dillerin iki ana dil grubundan geldiklerini ortaya çıkardı: Kuzey Amerika'ya en az dört farklı dalga halinde girdi.
Nichols, hece yapısı, isimlerin cinsiyeti ve ünsüz harflerin konuşma sırasında üretilme şekli dahil olmak üzere bu dillerin 16 özelliğini araştırdı. Diller iki ana gruba ayrılıyor: birinci şahıs zamirinin "n" sesinin olduğu, ikinci şahıs zamirinin ise "m" sesinin olduğu ilk grup ve bir cümlenin değerindeki bilgiyi birleştiren dillerin olduğu daha sonraki bir grup. sadece bir kelime.
“24 BİN YIL ÖNCE AMERİKA BUZLA KAPLIYKEN”
Daha ileri dilbilimsel analizler, insanların Amerika'ya dört ayrı dalga halinde geldiğini gösterdi. Bunlardan ilki, yaklaşık 24.000 yıl önce, devasa buzulların Kuzey Amerika'nın çoğunu kapladığı dönemde meydana geldi.
Nichols hiçbir benzersiz dil özelliği bulamadı; bu da o dönemde Kuzey Amerika'ya çok çeşitli insan ve dillerin girdiğini gösteriyor. Yaklaşık 15.000 yıl önce ikinci bir insan dalgası nm zamirleri olan dilleri getirirken, 1000 yıl sonraki üçüncü dalga ise basit ünsüzleri olan dilleri getirdi. Yaklaşık 12.000 yıl önce dördüncü bir dalga, karmaşık ünsüz harfleri ortaya çıkardı.
YERLİ HALKIN SİBİRYA’DAN GELDİĞİ DÜŞÜNCESİ YIKILDI!
Nispeten yakın zamana kadar araştırmacılar, Yerli halkın Amerika'ya ilk kez yaklaşık 13.000 yıl önce Sibirya'dan bir kara köprüsü aracılığıyla geldiğini varsayıyordu. Ancak Nichols'un dilsel verilerle ilgili önceki çalışması, onu bu sürenin yaklaşık 200 Yerli Amerikan dilinin gelişmesi için yeterli olmadığına ikna etti: Bunun yerine, insanların ilk kez 35.000 yıl önce buraya geldiğini öne sürdü.
AMERİKA’YA İNSANLARIN GELİŞİ GERİYE İTİLDİ
Giderek artan sayıda arkeolojik, jeolojik, klimatolojik ve genetik araştırma, Amerika'nın en erken geliş tarihlerini geriye itti ve yeni bir fikir birliğine göre, 30.000 ila 25.000 yıl önce, birkaç insan dalgasının Amerika'ya doğru yol aldığına dair görüş birliğine varıldı.
Nichols, bu çalışmaya dilbilimsel çalışmaların eklenmesinin "dört alanın birbirini onaylaması" anlamına geldiğini söyledi. "Şimdi yorumun çok sağlam olduğunu düşünüyorum."
Araştırmada yer almayan Colorado Boulder Üniversitesi'nden dilbilimsel antropolog Andrew Cowell, Nichols'un çalışmasının ilginç olduğunu çünkü "dil verilerinin, Kuzey Amerika'nın çok daha önceleri yerleştiği diğer alanlarda artan tanınmayı güçlendirdiğini" söyledi. Onlarca yıldır varsayıldığından daha fazla."
Ancak Cowell, çalışmanın istatistiksel analizinin iki dilin, "Yurok ve Arapaho'nun oldukça farklı şekilde sınıflandırıldığını, ancak iki dilin Algic dili süper ailesinin bir parçası olarak genetik olarak ilişkili olduğu bilindiğini" gösterdiğini belirtti. (Yurok Kuzey Kaliforniya'da konuşulurken Arapaho Wyoming ve Oklahoma'da konuşulur.)
DİLLER KOMŞULARINDAN BÜYÜK ÖLÇÜDE ETKİLENİYOR
Ayrıca Cowell, dillerin komşularından büyük ölçüde etkilenebileceğini ve bunun da başlangıçtaki akrabalıklarını bulanıklaştırabileceğini söyledi. Bu yeni çalışma, dillerin Kuzey Amerika'ya nasıl girdiği ve geliştiğine dair bir model sunarken, dillerin hala bilinmeyen kökenleri hakkında bilgi vermiyor.
Nichols, "Kuzey Amerika'ya taşınan insanların Asya'daki akrabalarını bırakmış olmaları muhtemeldir ve bu dillerden bazılarının hayatta kalması ve Sibirya'da kalması da mümkündür" dedi. Ancak Nichols, dilsel karşılaştırmalı yöntemin sınırlarının hiçbir zaman kesin olarak bilemeyeceğimiz anlamına geldiğini söyledi.
Kaynak: Live Science