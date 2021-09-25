Çocukken ebeveynleriyle iletişim kurmak için öğrendikleri "işaret dili" meslekleri oldu

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında hikayesiyle yürek dağlayan Dilek Albayrak günlerdir sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Sosyal paylaşım platformu Twitter'da #dilekalbayrak başlığı hakkında en çok tweet atılan konulardan biri oldu.

DİLEK ALBAYRAK KİMDİR?

Show TV ekranlarının ilgiyle takip edilen programı Didem Arslan Yılmaz'la VAZGEÇME programına katılan Dilek Albayrak Gaziantep'in Burç beldesi, Gürpınar köyünde yaşıyor. 17 yaşındaki Dilek Albayrak, 12 yaşından beri ailesi tarafından yaşadığı istismarı anlattı.

"12 yaşından beri annem beni satıyor" diyen Dilek Albayrak, "Ekmek karşılığında satıldım, babam ve abim beni istismar etti, kardeşime de aynısını yapacaklar!" dedi.

Dilek ve kocası Bahattin'in VAZGEÇME stüdyosunda anlattıkları herkesi şoke etti. Gaziantep'te doğduğu köyde yıllarca tüm köylüye satıldığını söyleyen Dilek, canlı yayında Didem Arslan Yılmaz'dan yardım istedi. "Küçük kardeşimi de benim gibi kullanıyorlar, tüm ailem işin içinde, beni ve kardeşimi ailemden kurtarın!" dedi.

Canlı yayına Dilek'le ilgili telefonlar yağdı. İsimsiz tanıklar herkesin kanını donduran açıklamalarda bulundu. İddialar çığ gibi büyüdü. Tanıklar, annesinin talihsiz genç kızı "1 kilo patates, inşaat malzemesi ve 1 kilo balık" karşılığında başka erkeklere sattığına şahit olduklarını söyledi.