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Hobisi mesleğe dönüştü. Hemşire Dilek Yıldırım, örgü oyuncaklarla çocukların kahramanı oldu. Ankara'da bir çocuk hastanesinde hemşirelik yapan Yıldırım, hasta çocuklara hediye olarak örgü oyuncaklar yapıyordu.

Show Haber'den Hazan Kutsal'ın haberine göre Dilek hemşire ailevi nedenlerle 7 yıl önce mesleği bıraktı ama çocukları hiç bırakmadı. Evde örgü oyuncaklar örmeye devam etti.

PANDEMİDE KAZANÇ KAPISI

Taleplerin artması Dilek hemşireyi harekete geçirdi. Kadınları örgütledi. Bu sayede pandemi döneminde kadınlara hem kazanç sağladı hem de ortaya organik örgü oyuncaklar çıktı.

Örgü bebekler yapan kadınların aylık kazançları 1000 ile 3000 TL arasında değişiyor. Böylelikle ev bütçesine katkı sağlıyorlar.