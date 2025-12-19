Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Dilenci parasını kaptırmamak için bankın içine paraları sakladı | Son dakika haberleri

        Dilenci parasını kaptırmamak için bankın içine paraları sakladı

        Elazığ'da zabıta ekiplerince yakalanan dilenci, parasını kaptırmamak için Zabıta Müdürlüğü içerisinde oturma bankının demir ayaklığının içine sakladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 16:37 Güncelleme: 19.12.2025 - 16:37
        Bankın ayaklığına paraları sakladı
        Elazığ'da zabıta ekiplerince yakalanan dilenci, parasını kaptırmamak için Zabıta Müdürlüğü içerisinde oturma bankının demir ayaklığının içine sakladı.

        DEMİR AYAKLIĞIN İÇİNE SAKLADI

        Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde dilencilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar çerçevesinde, özellikle cuma namazı öncesi cami önleri ve insanların yoğun olarak kullandığı bölgeleri tercih eden dilenciler yakalandı. Zabıta Müdürlüğü'ne götürülen dilencilerin üzerleri tek tek aranırken bu esnada odaya alınarak bekleyen dilencilerden biri, cebindeki parayı kaptırmamak için oturduğu bankın demir ayaklığının içine sakladı.

        ŞÜPHELİ HAREKETLER DİKKAT ÇEKTİ

        Ekipler dilencinin şüpheli hareketleri sonrası bankın ayağını kontrol ettiğinde içerisine saklanmış paraları bulunca büyük şaşkınlık yaşadı.

        #Elazığ
