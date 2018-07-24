Camiler için Diyanet İşleri Başkanlığı vaiz (mesleki lisansiyer) ile imam (mesleki lisansiyer olmayan lisans mezunu) görevlendirmektedir. Caminin bulunduğu mahallenin nüfusu ne kadar fazla ise camide görev yapmakta personel sayısı da o kadar artmaktadır. İşte camiilerde hizmet veren din görevlilerinin 2018 yılındaki maaşları...
2018 DİN GÖREVLİLERİNİN MAAŞLARI NE KADAR?
Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev yapmakta olan imamlarımız ilk görev yılları itibari ile 2 bin 956 lira maaş almaktadır. Aynı şekilde göreve başlanan ilk yılda Vaizler (mesleki lisansiyer) de 3.115 lira maaş almaktadırlar. Hizmet yılı 25 yılı aşmış İmamlar (mesleki lisansiyer olmayan lisans mezunu) 3 bin 207 lira alırken, vaizler ise 3 bin 693 lira maaş almaktadırlar. Söz konusu maaşlara:
1)Aile yardımı ve asgari geçim indirimi bakımından, bekar (veya eşi çalışan) ve çocuksuz personele göre değerlendirme yapılmıştır.
2)Yabancı Dil Tazminatı dikkate alınmamıştır.
3)Fazla çalışma ücreti ödemeleri ile çalışılan birimlerden kaynaklı yan ödeme fazlalıkları dikkate alınmamıştır. (görev yerlerinin merkez teşkilatı dışında olduğu varsayılmıştır)
4)Toplu sözleşme ikramiyesi ve sendika aidatı hesaplamaya dahil edilmemiştir.
5)Hizmet süresi 9 yıl ve daha az olanların, 30.09.2008 tarihinden sonra göreve başladıkları varsayılmıştır.
6)Personelin hizmet yılları itibariyle ulaşabilecekleri derece/kademeler, tabloda gösterilenden farklı olabilir.
7)Bireysel emeklilik sigortası prim kesintileri dikkate alınmamıştır.
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