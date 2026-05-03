        Dinamo Kiev: 1 - Shakhtar Donetsk: 2 | MAÇ SONUCU

        Dinamo Kiev: 1 - Shakhtar Donetsk: 2 | MAÇ SONUCU

        Ukrayna Birinci Futbol Ligi'nin 26. haftasında oynanan maçta lider Shakhtar Donetsk, deplasmanda Dinamo Kiev'i 2-1 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03 Mayıs 2026 - 20:44 Güncelleme:
        Shakhtar şampiyonluğa koşuyor!

        Karşılaşmanın ilk yarısını 13. dakikada Matviy Ponomarenko'nun attığı golle 1-0 geride kapatan Shakhtar Donetsk, 50. dakikada Lucas Ferreira ve 68. dakikada Lassina Traore'nin golleriyle galibiyete uzandı.

        Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ı yaptığı Shakhtar Donetsk, bitime 4 hafta kala en yakın takipçisi LNZ Cherkasy ile puan farkını 10'a çıkardı.

        Ligde 4. sırada yer alan Dinamo Kiev, 47 puanda kaldı.

        Şarampole devrildi! 4 ölü, 15 yaralı
        Durakta felaket! Otobüs bekleyen mühendis canından oldu!
        45 ilde sarı kodlu uyarı
        Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda zafer Berwick'in!
        Okul saldırısından bir kahreden haber daha!
        Galatasaray'da orta saha için rota İtalya!
        İran'dan Trump'a: Seçim yapmalı
        Ev yangınında facia! 1 bebek hayatını kaybetti!
        Suç, para ve bahis: Küresel sistemin anatomisi bu kitapta
        Bayram tatili 9 güne çıkacak mı?
        Asker eğlencesi kanlı bitti
        Pek çok evde var! Dikkat akciğerde kalıcı hasar yapabilir!
        "Keşkelerle dolu bir sezon!"
        "Futbolla şaka olmaz!"
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        ABD'de Almanya kararına ilişkin: "Son derece endişeliyiz"
        Ücretsiz konsere milyonlar akın etti
        Uzmanlar ünlüleri uyarıyor
        Aşk iddialarına sessiz kaldı
        Bir çocuk ve bir şempanze kardeş gibi büyütüldü
