Dinamo Zagreb-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde 3 puan peşinde!
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde sahneye çıkıyor. Sarı-lacivertliler, Avrupa'nın kulüpler bazındaki 2 numaralı kupasına Hırvatistan'da başlayacak. Fenerbahçe, ligin ilk haftasında Dinamo Zagreb ile karşı karşıya gelecek. Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki sarı-lacivertli temsilcimiz, rakibini yenerek Avrupa Ligi'ne 3 puanla başlamayı hedefliyor. Peki, Dinamo Zagreb-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Dinamo Zagreb-Fenerbahçe maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı hakkında detaylar...
UEFA Şampiyonlar Ligi’ne play-off turunda veda eden ve yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam eden Fenerbahçe, ilk maçına çıkıyor. Sarı-lacivertliler, deplasmanda Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb ile karşılaşacak. Fenerbahçe'de kırmızı kart cezalısı Anderson Talisca ile sakatlığı bulunan Jhon Duran, zorlu mücadelede forma giyemeyecek. Temsilcimizin ilk Avrupa sınavını ekran başından takip etmek isteyen taraftarlar Dinamo Zagreb-Fenerbahçe maçı canlı yayın kanalı, saati ve muhtemel 11’leri gibi detayları araştırmaya başladı. Peki, Dinamo Zagreb-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
DİNAMO ZAGREB-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Dinamo Zagreb-Fenerbahçe maçı, 24 Eylül 2025 Çarşamba günü TSİ 22.00'de başlayacak.
DİNAMO ZAGREB-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Maksimir Stadı'nda oynanacak mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayımlanacak.
Müsabakayı Fransız hakem Jerome Brisard yönetecek. Brisard'ın yardımcılıklarını Alexis Auger ve Erwan Finjean yapacak. Thomas Leonard ise karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.
DİNAMO ZAGREB-FENERBAHÇE MAÇI CANLI YAYIN LİNKİ
Aşağıda yer alan link aracılığıyla Fenerbahçe'nin ilk Avrupa sınavını TRT ekranı üzerinden canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.
https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002
FENERBAHÇE’DE 2 EKSİK
Fenerbahçe, Dinamo Zagreb karşısında 2 oyuncusundan yararlanamayacak.
Benfica maçında kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Anderson Talisca ile sakatlığı bulunan Jhon Duran, müsabakada takımlarını yalnız bırakacak.
DİNAMO ZAGREB İLE 3. RANDEVU
Fenerbahçe, Dinamo Zagreb ile 3. kez resmi müsabakada karşılaşacak.
İki ekip daha önce 2018-2019 sezonunda yine UEFA Avrupa Ligi gruplarında kozlarını paylaşmıştı.
Söz konusu sezonda Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yine Benfica'ya elenerek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etmiş ve grubuna Dinamo Zagreb deplasmanında başlamıştı.
Hırvatistan'daki müsabakayı ev sahibi ekip 4-1 kazanmıştı. Kadıköy'de oynanan maç ise 0-0 eşitlikle sona ermişti.
O sezon Dinamo Zagreb grubu lider, Fenerbahçe ise 2. sırada tamamlamıştı.
FENERBAHÇE'NİN UEFA KADROSU
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi listesinde şu futbolcular bulunuyor:
Ederson, İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Archie Brown, İsmail Yüksek, Fred, Edson Alvarez, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Anderson Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Jhon Duran, Marco Asensio, Youssef En-Nesyri, Dorgeles Nene, Cenk Tosun
FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11’İ
Ederson, Jayden Oosterwolde, Milan Skriniar, Archie Brown, Nelson Semedo, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Youssef En-Nesyri.