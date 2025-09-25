Dion Drena Beljo: Bizim için büyük bir zafer

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe'yi 3-1 yenen Dinamo Zagreb'te iki gol atan Dion Drena Beljo, galibiyeti değerlendirdi.

"BÜYÜK BİR ZAFER" Maçta iki golle yıldızlaşan genç forvet, özellikle rakibin kalitesine dikkat çekerek, bu galibiyetin ve attığı gollerin önemini vurguladı: "Kendimi olağanüstü hissediyorum. Bizim için büyük bir maç, büyük bir zafer. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde rahatlıkla oynayabilecek kalitede bir takım, bu da benim gollerimin değerini daha da artırıyor."

"TARAFTARLARIMIZ İKİNCİ YARIDA BİZİMLE BİRLİKTE ESTİ" İlk yarıda üstün bir oyun ortaya koyduklarını ancak şanssız bir golle beraberlik yaşadıklarını ifade eden Beljo, ikinci yarıdaki atmosferin kendilerine büyük güç kattığını söyledi: "İlk yarıyı gerçekten iyi oynadık ama talihsiz bir şekilde beraberlik golünü yedik. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum, ikinci yarıda bizimle birlikte rüzgar gibi estiler. Böyle bir atmosferde oynamak çok daha kolay."