        Dion Drena Beljo: Bizim için büyük bir zafer - Futbol Haberleri

        Dion Drena Beljo: Bizim için büyük bir zafer

        Dinamo Zagreb'in oyuncularından Dion Drena Beljo, 3-1 kazandıkları Fenerbahçe maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bizim için büyük bir zafer" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.09.2025 - 01:36 Güncelleme: 25.09.2025 - 01:36
        "Bizim için büyük bir zafer"
        UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe'yi 3-1 yenen Dinamo Zagreb'te iki gol atan Dion Drena Beljo, galibiyeti değerlendirdi.

        "BÜYÜK BİR ZAFER"

        Maçta iki golle yıldızlaşan genç forvet, özellikle rakibin kalitesine dikkat çekerek, bu galibiyetin ve attığı gollerin önemini vurguladı:

        "Kendimi olağanüstü hissediyorum. Bizim için büyük bir maç, büyük bir zafer. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde rahatlıkla oynayabilecek kalitede bir takım, bu da benim gollerimin değerini daha da artırıyor."

        "TARAFTARLARIMIZ İKİNCİ YARIDA BİZİMLE BİRLİKTE ESTİ"

        İlk yarıda üstün bir oyun ortaya koyduklarını ancak şanssız bir golle beraberlik yaşadıklarını ifade eden Beljo, ikinci yarıdaki atmosferin kendilerine büyük güç kattığını söyledi:

        "İlk yarıyı gerçekten iyi oynadık ama talihsiz bir şekilde beraberlik golünü yedik. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum, ikinci yarıda bizimle birlikte rüzgar gibi estiler. Böyle bir atmosferde oynamak çok daha kolay."

        "TAKTİKSEL OLARAK ÇOK İYİ HAZIRLANDIK"

        Maçın taktik yönüne de değinen Beljo, teknik ekibin hazırlıklarının sahaya yansıdığını ifade etti:

        "Orta sahada kompakt oynadık, bireysel kalite farkı ortaya çıktı. Hücumda etkiliydik ve kontrataklarla baskı kurarak fırsatlar yarattık."

        "İLK GOLÜM ŞANSLIYDI, İKİNCİSİ TAKİPLE GELDİ"

        Attığı iki golü de değerlendiren Hırvat oyuncu, ilk golde bireysel çabasının, ikinci golde ise takım arkadaşının hareketini doğru okumasının etkili olduğunu söyledi:

        "İlk golüm biraz şanslıydı, ama iki-üç defans oyuncusunu geçtim, uzun bacaklarım işe yaradı. İkinci golümde sadece Hoxha'nın hareketini doğru şekilde takip ettim."

