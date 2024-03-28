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        Haberler Dünya Diplomatik kaynaklardan Solingen'deki yangın olayına ilişkin açıklama

        Diplomatik kaynaklardan Solingen'deki yangın olayına ilişkin açıklama

        Bulgaristan vatandaşı Türklerin hayatını kaybettiği Solingen'deki yangın olayına ilişkin bilgi veren diplomatik kaynaklar, "Solingen faciasından 31 yıl sonra yaşanan hadisenin aydınlatılmasını ve şüphelilerin adalet karşısına çıkarılmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 15:35 Güncelleme: 28.03.2024 - 15:35
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        "Solingen faciasının aydınlatılmasını bekliyoruz"
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        Türkiye, Solingen faciasından 31 yıl sonra ve Avrupa'da yabancı düşmanlığı ile İslam karşıtlığının arttığı bir dönemde, 4 Türk kökenli Bulgaristan vatandaşının hayatını kaybettiği Almanya'daki yangın olayının arkasında yatan nedenlerin bir an önce aydınlatılmasını ve olası şüphelilerin adalet karşısına çıkarılmasını bekliyor.

        AA'nın sorusu üzerine diplomatik kaynaklardan edinilen bilgide, Almanya'nın Solingen kentinde 4 katlı binada çıkan yangında 4 Türk kökenli Bulgaristan vatandaşının hayatını kaybettiği ve aralarında Türk vatandaşlarının da bulunduğu bir grubun yaralandığı hatırlatıldı.

        Diplomatik kaynaklar, olayın ilk anından itibaren Türkiye'nin Düsseldorf Başkonsolosu Ali İhsan İzbul ve diğer yetkililerin konuyu yakından takip ettiğini belirtti.

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        Solingen faciasından 31 yıl sonra ve Avrupa'da yabancı düşmanlığı ile İslam karşıtlığının arttığı bir dönemde yaşanan söz konusu hadisenin arkasında yatan nedenlerin bir an önce aydınlatılmasının ve olası şüphelilerin adalet karşısına çıkarılmasının beklendiğini vurgulayan kaynaklar, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen'in bugün hastanede yaralıları ziyaret edeceğini bildirdi.

        Alman makamları, dün yaptıkları açıklamada, olayda kundaklama ihtimalinin bulunduğunu duyurmuştu.

        OLAY

        Almanya'nın Solingen kentinde 25 Mart gecesi 4 katlı binada çıkan yangında, aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi hayatını kaybetmişti, 9 kişi yaralanmıştı.

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