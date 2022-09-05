Dipten Gelen filmi konusu

Requin, Le-Van Kiet tarafından yazılan ve yönetilen 2022 Amerikan korku gerilim filmi Dipten Gelen, filmseverler tarafından araştırılıyor. James Tupper ve Alicia Silverstone gibi ünlü isimleri kadrosunda bulunduran film hakkında merak edilen tüm soruların yanıtları haberimizin devamında sizler için derlendi.
DİPTEN GELEN FİLMİ KONUSU NE?
Tropik bir fırtına sonrası denizde mahsur kalan bir kadın ve yaralı kocası, beyaz köpekbalıklarının olduğu alanda hayatta kalmak için çaba gösterir.
DİPTEN GELEN OYUNCULARI KİM?
Alicia Silverstone - Jaelyn
James Tupper - Kyle
Deirdre O'Connell - Anne
Danny Chung - Balıkçı
Jennifer Mudge - Lizzie
Kha Mai - Tur Rehberi
DİPTEN GELEN FİLMİ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
28 Ocak 2022'de istek üzerine video olarak yayınlan Dipten Gelen, Orlando, Florida'daki Universal Studios ve Full Sail Üniversitesi'nde çekildi ve yaklaşık 1.000 VFX çekimi var.
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