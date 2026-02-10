Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Direksiyon başında dans eden sürücüye gözaltı

        Direksiyon başında dans eden sürücüye gözaltı

        Beşiktaş'ta aracını yolun ortasında durdurup trafik akışını engelleyen ve direksiyon başında dans eden kadın sürücü gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2026 - 23:42 Güncelleme: 10.02.2026 - 23:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Direksiyon başında dans eden sürücüye gözaltı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Beşiktaş'ta Cevdet Paşa Caddesi'nde bir kişinin otomobilini yolun ortasına çekerek trafik akışını engellediği ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

        Olay yerine giden polis ekipleri, otomobil içerisinde dans eden, ruj süren ve kornaya basan kadını gözaltına aldı.

        Gözaltına alınan sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "duraklamanın yasak olduğu yerde durmak", "saygısız araç sürmek", "trafik işaret ve kurallarına uymamak", "sürücü belgesini yanında bulundurmamak" maddelerince idari para cezası uygulandı.

        Şüpheli hakkında, "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

        Sürücünün, kan örneğinin alınmasının ardından Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevk edileceği öğrenildi.

        REKLAM

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Erman Toroğlu hakkında soruşturma

        Spor yorumcusu ve eski futbol hakemi Erman Toroğlu hakkında katıldığı bir televizyon programında söylediği sözler nedeniyle soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçundan re'sen başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan Toroğl...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Müstehcen tuzak!
        Müstehcen tuzak!
        Beşiktaş - Panionios maçında skandal pankart!
        Beşiktaş - Panionios maçında skandal pankart!
        Trump'tan İran açıklaması
        Trump'tan İran açıklaması
        Real Betis'ten Amrabat kararı!
        Real Betis'ten Amrabat kararı!
        Ağırlaştırılmış müebbet talebi
        Ağırlaştırılmış müebbet talebi
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün, gözyaşlarını tutamadı
        Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün, gözyaşlarını tutamadı
        Kuyumcuyu soyup eşekle kaçtı!
        Kuyumcuyu soyup eşekle kaçtı!
        Süper Lig'de 21. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Süper Lig'de 21. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Macron: ABD artık şüphe yaratıyor
        Macron: ABD artık şüphe yaratıyor
        Dursun Özbek haklı çıktı!
        Dursun Özbek haklı çıktı!
        "Beni motive ediyor"
        "Beni motive ediyor"
        2025'te büyükbaş hayvan sayısı yüzde 4,3 arttı
        2025'te büyükbaş hayvan sayısı yüzde 4,3 arttı
        Süper Lig'de zirve ile dip arasında uçurum!
        Süper Lig'de zirve ile dip arasında uçurum!
        En az ve en çok boşanan şehirler
        En az ve en çok boşanan şehirler
        Bu hafta hava nasıl olacak?
        Bu hafta hava nasıl olacak?
        Bugün O gün! Erdem'in 8,5 yıllık bekleyişi sona erdi
        Bugün O gün! Erdem'in 8,5 yıllık bekleyişi sona erdi
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Belgeler Amerika'dan istifalar Avrupa'dan
        Belgeler Amerika'dan istifalar Avrupa'dan
        Z kuşağı sınıfta kaldı
        Z kuşağı sınıfta kaldı