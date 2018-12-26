Hande Soral sette kaza geçirdi!

26.12.2018 - 08:00 | Güncelleme:

“Diriliş Ertuğrul” dizisinin İlbilge Hatun’u Hande Soral, sette kaza geçirdi. Oyuncu, "Sette ufak bir kaza geçirdim. Kırık veya çıkık yok, sadece incindi" dedi

  • 1 “Diriliş Ertuğrul” dizisinin İlbilge Hatun’u Hande Soral sette kaza geçirdi! - Magazin haberleri
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    Habertürk’ten Atakan Makar'ın haberine göre, “Diriliş Ertuğrul” dizisinin İlbilge Hatun’u Hande Soral, sette kaza geçirdi. 

  • 2 “Diriliş Ertuğrul” dizisinin İlbilge Hatun’u Hande Soral sette kaza geçirdi! - Magazin haberleri
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    "KIRIK VEYA ÇIKIK YOK"

    Önceki akşam NişantaşIı'nda bir kafede eşi İsmail Demirci ile kahve içerken görüntülenen Soral’a bandajlı eli soruldu. Oyuncu, "Sette ufak bir kaza geçirdim. Kırık veya çıkık yok, sadece incindi" dedi. 

  • 3 “Diriliş Ertuğrul” dizisinin İlbilge Hatun’u Hande Soral sette kaza geçirdi! - Magazin haberleri
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    "YILBAŞINI AİLEMİZLE GEÇİRECEĞİZ"

    Soral, “Yılbaşında neler yapıcaksınız?” sorusuna “Yılbaşını ailemiz ile geçireceğiz. Planımız o yönde” cevabını verdi.

  • 4 “Diriliş Ertuğrul” dizisinin İlbilge Hatun’u Hande Soral sette kaza geçirdi! - Magazin haberleri
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  • 5 “Diriliş Ertuğrul” dizisinin İlbilge Hatun’u Hande Soral sette kaza geçirdi! - Magazin haberleri
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  • 23 “Diriliş Ertuğrul” dizisinin İlbilge Hatun’u Hande Soral sette kaza geçirdi! - Magazin haberleri
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  • 25 “Diriliş Ertuğrul” dizisinin İlbilge Hatun’u Hande Soral sette kaza geçirdi! - Magazin haberleri
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  • 26 “Diriliş Ertuğrul” dizisinin İlbilge Hatun’u Hande Soral sette kaza geçirdi! - Magazin haberleri
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  • 27 “Diriliş Ertuğrul” dizisinin İlbilge Hatun’u Hande Soral sette kaza geçirdi! - Magazin haberleri
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  • 28 “Diriliş Ertuğrul” dizisinin İlbilge Hatun’u Hande Soral sette kaza geçirdi! - Magazin haberleri
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  • 29 “Diriliş Ertuğrul” dizisinin İlbilge Hatun’u Hande Soral sette kaza geçirdi! - Magazin haberleri
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  • 30 “Diriliş Ertuğrul” dizisinin İlbilge Hatun’u Hande Soral sette kaza geçirdi! - Magazin haberleri
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  • 31 “Diriliş Ertuğrul” dizisinin İlbilge Hatun’u Hande Soral sette kaza geçirdi! - Magazin haberleri
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  • 32 “Diriliş Ertuğrul” dizisinin İlbilge Hatun’u Hande Soral sette kaza geçirdi! - Magazin haberleri
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  • 33 “Diriliş Ertuğrul” dizisinin İlbilge Hatun’u Hande Soral sette kaza geçirdi! - Magazin haberleri
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  • 34 “Diriliş Ertuğrul” dizisinin İlbilge Hatun’u Hande Soral sette kaza geçirdi! - Magazin haberleri
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  • 35 “Diriliş Ertuğrul” dizisinin İlbilge Hatun’u Hande Soral sette kaza geçirdi! - Magazin haberleri
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  • 36 “Diriliş Ertuğrul” dizisinin İlbilge Hatun’u Hande Soral sette kaza geçirdi! - Magazin haberleri
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  • 37 “Diriliş Ertuğrul” dizisinin İlbilge Hatun’u Hande Soral sette kaza geçirdi! - Magazin haberleri
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  • 38 “Diriliş Ertuğrul” dizisinin İlbilge Hatun’u Hande Soral sette kaza geçirdi! - Magazin haberleri
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  • 39 “Diriliş Ertuğrul” dizisinin İlbilge Hatun’u Hande Soral sette kaza geçirdi! - Magazin haberleri
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