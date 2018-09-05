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Diriliş Ertuğrul dizisinin yeni sezonu ne zaman başlayacak? Diriliş Ertuğrul 5. sezon tarihi

Diriliş Ertuğrul dizisi geçtiğimiz sezonda reyting rekorları kırmıştı. Dizinin takipçileri yeni sezonun ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, Diriliş Ertuğrul 5. sezon ne zaman başlıyor? Dizinin sezon finalinde neler yaşanmıştı? İşte Diriliş Ertuğrul dizisi ile ilgili merak edilenler...

05.09.2018 - 11:51 | Güncelleme:

Diriliş Ertuğrul'un yeni sezonu izleyenleri tarafından merakla bekleniyor. Ertuğrul Bey'in bu sezon ölüp ölmeyeceğini araştıran dizin takipçileri 5. Sezonun bir an önce başlamasını istiyorlar. Diriliş Ertuğrul 5. sezon ne zaman başlıyor? Dizinin sezon finalinde neler yaşanmıştı?

DİRİLİŞ ERTUĞRUL'UN SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Ertuğrul Bey, Ögeday Han’a tabi olmayı kabul etmiş ve Ögeday, beklenmedik bir şekilde Ertuğrul’dan Selçuklu’nun sultanı olmasını istemişti. Almıla ise Hayme’nin gözünde iyice yer edinmiş ve artık obaya yerleşmişti. Moğol karargâhında ise Ögeday Han’ın beklenmedik bir şekilde ölümü herkesi sarsmıştı. Ertuğrul, bunun üzerine gelen tehlikeyi sezmiş ve karargâhtan kaçmıştı. Böylece Ertuğrul ve onun peşine düşen Noyan arasında amansız bir kovalamaca başlamıştı. Günalp ise Moğol casuslarını yakalamış ve konuşturmayı başarmıştı. Turgut ve Bamsı, Almıla’nın aslında Noyan’ın kardeşi Alangoya olduğunu öğrenmiş ve bunu Ertuğrul’a söylemişlerdi. Bunun üzerine hep birlikte dörtnala Kayı Obası’na doğru yola koyulmuşlardı… Ertuğrul ve alplar, Noyan’dan yakasını kurtarıp sağ salim Kayı Obası’na gelebilecekler mi? Osman’ı öldürmek için harekete geçen Almıla, Osman’a zarar vermeden Ertuğrul ve alplar onun cezasını kesmeyi başarabilecekler mi? Ögeday’ın ölümünden sonra Noyan nasıl bir hamle yapacak? Soruların cevabı yeni sezonda... Söylentilere göre yeni sezonda Ertuğrul Gazi'nin oğlu Osman bey ön planda olacak ve onun yaşadıkları izleyicilere sunulacak.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL'UN YENİ SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Diriliş Ertuğrul’un heyecanla beklenen yeni sezonunun başlayacağı tarih hakkında henüz bir açıklama yok ancak sevilen dizi geçtiğimiz sezona Ekim ayında başlamıştı. Bu nedenle dizinin yine aynı tarihlerde başlayabileceği tahmin ediliyor. Bu sezon Ertuğrul Gazi'nin oğlu Osman Gazi'yi kimin canlandıracağı da merak konusu olmaya devam ediyor. Bazı söylentilere göre Osman Gazi'yi Burak Özçivit canlandıracak.

OSMAN GAZİ KİMDİR?

Osmanlı Devleti’nin kurucusu olan Osman Gazi, 1258’de, Söğüt’te doğdu. Babası Ertuğrul Gazi, Annesi Halime Hatun’dur. Osman Gazi, uzun boylu, yuvarlak yüzlü, esmer tenli, ela gözlü ve kalın kaslıydı. Omuzları arası oldukça geniş, vücudunun belden yukarı kısmı, aşağı kısmına oranla daha uzundu. Başına kırmızı çuhadan yapılmış Çağatay tarzında Horasan tacı giyerdi. İç ve dış elbiseleri geniş yenliydi.

Osman Gazi değerli bir devlet adamıydı. Dürüst, tedbirli, cesur, cömert ve adalet sahibiydi. Fakirlere yedirip, onları giydirmeyi çok severdi. Üzerindeki elbiseye kim biraz dikkatlice baksa, hemen çıkartıp ona hediye ederdi. Her ikindi vakti, evinde kim varsa onlara ziyafet verirdi.

Osman Gazi, 1281 yılında Sögüt’te, Kayı Boyu’nun yönetimine geçtiğinde henüz 23 yaşındaydı. Ata binmekte, kılıç kullanmakta ve savaşmakta çok ustaydı. Aşiretin ileri gelenlerinden, Ömer Bey’in kızı Mal Hatun ile evlendi ve bu evlilikten ileride Osmanlı Devleti’nin başına geçecek olan oğlu Orhan Gazi doğdu.

Sögüt’te temelleri atılan, altı yüzyıllık bir tarih diliminde ve üç kıtada hüküm sürecek olan Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi, 1326’da Bursa’da Nikris (goutte) hastalığından öldü.

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