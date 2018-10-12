Diriliş Ertuğrul, yeni sezonun ne zaman başlayacağı belli oldu. Son günlerde, Diriliş Ertuğrul ekibine dahil olan yeni isimlerle birlikte, dizinin izleyicileri yeni sezonun ne zaman başlayacağı araştırılanlar arasında yerini aldı. Peki; Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman başlayacak? TRT, Diriliş Ertuğrul 5. sezonun başlayacağı tarihi duyurdu. İşte; Diriliş Ertuğrul 5. sezonun başlayacağı tarih...

DİRİLİŞ ERTUĞRUL YENİ SEZON NE ZAMAN?

Diriliş Ertuğrul, yeni sezon yayın tarihi uzun süredir dizinin izleyicileri tarafından araştırılıyor. TRT, Diriliş Ertuğrul'un yeni sezon ilk bölüm tarihini duyurdu. TRT tarafından açıklanan tarihi göre Diriliş Ertuğrul 17 Ekim Çarşamba akşamı TRT'de ekrana geldi.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL EKİBİNE İKİ İSİM DAHA DAHİL OLDU

Son günlerde Diriliş Ertuğrul ekibine peş peşe ünlü isimlerin dahil olduğu haberleri gündemde yer tuttu. Son olarak Ünal Silver'in ardından ünlü oyuncu Hande Soral da Diriliş Eruğrul ekibine dahil oldu. Peki; Diriliş Ertuğrul yeni bölüm, 5. sezon ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

HANDE SORAL KİMDİR?

Hande Soral, 2 Şubat 1987 tarihinde Bursa'nın İnegöl şehrinde dünyaya geldi. Oyunculuk kariyerine izleyici olarak gittiği Komedi Dükkanı'nda bir bölümde sahneye konuk oyuncu olarak çıkarak başlamıştır.

Sahnede gösterdiği performans yapımcı tarafından oldukça beğenilen Hande Soral'ın oyunculuk kariyeri başladı ve 2008-2011 yılları arasında yayınlanan Küçük Kadınlar adlı televizyon dizisinde "Armağan Gezici" karakterini canlandırdı.

Ardından 2010'da Gecekondu, 2011'de Bir Günah Gibi, 2012-2013'te Alev Alev, 2013'de Fatih, 2014'te Çalıkuşu, 2014'te Yılanların Öcü, 2014'te Birleşen Gönüller, 2016'da Kalbim Yangın Yeri ve 2017'de Evlat Kokusu gibi yapımlarda rol aldı.

Yıl Yapım Rol 2008 Komedi Dükkanı Kendisi - Hande Soral 2008-2011 Küçük Kadınlar Armağan Gezici 2010 Gecekondu Kendisi - Hande Soral 2011 Bir Günah Gibi Figen 2012-2013 Alev Alev Ümran 2013 Fatih Gevherhan Sultan 2014 Çalıkuşu Azelya 2014 Yılanların Öcü Fatma 2014 Birleşen Gönüller Cennet

2016 Kalbim Yangın Yeri Leyla 2017 Evlat Kokusu Zeynep

ÜNAL SİLVER KİMDİR?

Ünal Silver, 16 Temmuz 1948 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 2010 yılında Deli Saraylı dizisinde Amiral Sir Edward rolünü oynadı. Ayrıca Tuba Büyüküstün'ün başrolde oynadığı Gönülçelen dizisinde Burhan rolünü, Kıvanç Tatlıtuğ'un oynadığı Kuzey Güney Dizisinde Atilla Sinaner karakterini canlandırdı. 2012 yılında yayınlanmaya başlayan senaryosunu Mahsun Kırmızıgül'ün yazdığı ''Benim İçin Üzülme'' adlı dizide rol aldı. Ünal Silver'ın bir oğlu ve Şefika Natalie Gümüş adında Köln'de yaşayan pedagog bir kızı vardır.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Diriliş Ertuğrul’un heyecanla beklenen yeni sezonunun başlayacağı tarih hakkında henüz bir açıklama yok ancak sevilen dizi geçtiğimiz sezona Ekim ayında başlamıştı. Bu nedenle dizinin yine aynı tarihlerde başlayabileceği tahmin ediliyor. Bu sezon Ertuğrul Gazi'nin oğlu Osman Gazi'yi kimin canlandıracağı da merak konusu olmaya devam ediyor. Bazı söylentilere göre Osman Gazi'yi Burak Özçivit canlandıracak.

ERTUĞRUL GAZİ TARİHTE NE ZAMAN VE NASIL ÖLDÜ?

Ertuğrul Gazi, yöneticiliği döneminde aşiretinin nüfusunun az olmasından dolayı barış merkezli, tedbirli ve ihtiyatlı bir siyaset izledi. Çevresinde bulunan Türkmen beylikleri ve Bizans (İnegöl-Karacahisar-Bilecik) tekfurlarıyla daima iyi geçinip onların durumlarını ve siyasi şartları gayet iyi değerlendirerek başında bulunduğu aşiretini ve idaresi altında yaşayanları sulh ve sükûn içinde yaşattı. Ertuğrul Gazi, emri altındaki topraklarda yaşayan halk tarafından çok sevilen ve sayılan bir kişiydi. Söğüt'teki Hıristiyan tebaası da Ertuğrul Gazi'yi yürekten seviyor ve sayıyordu. Yurt tuttuğu bölgede huzur ve güveni sağladı. Ertuğrul Gazi, 1281 senesinde 93 yaşlarında iken Söğüt'te vefat etti.

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