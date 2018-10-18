Diriliş Ertuğrul yeni bölüm ne zaman başlayacak

Diriliş Ertuğrul yeni sezon yeni bölüm için heyecan devam ediyor. Yeni sezon öncesi; TRT 1 dizisi 'Diriliş Ertuğrul'un beşinci sezonunun başlamasına sayılı günler kala kadroya 3 isim katıldı.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TRT 1 yayın akışına eklenen ve 17 Ekim tarihinde yayınlanması beklenen Diriliş Ertuğrul, akşam tekrar bölümüyle izleyici karşısına çıktı. İzleyiciler heyecanla yeni bölümü bekliyorlardı ama beklenen olmadı.

Bu hafta tekrar bölümüyle izleyici karşısına çıkan dizinin, gelecek hafta yeni bölümüyle TRT 1 ekranlarında olup olmayacağı konusunda ise henüz bir açıklama yapılmadı.

'Diriliş Ertuğrul’a 3 yeni oyuncu

Yeni sezon çekimleri devam eden 'Diriliş Ertuğrul'da oyuncu kadrosuna giren isimler İlker Aksum, Eser Karabil ve Enis Yıldız oldu.

Yunan komutanı rolüne hayat vereceği konuşulan İlker Aksum, geçen sezon yine aynı yapım şirketinin TRT için hazırladığı "Mehmetçik Kûtül Amare" dizisinin kadrosunda yer almıştı.

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