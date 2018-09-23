Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman başlayacak? Diriliş Ertuğrul'un yeni bölüm fragmanı çıktı mı?
Diriliş Ertuğrul ne zaman başlayacak? Ekranlara geldiği ilk günden itibaren izleyicinin dikkatini çekmeyi başaran Diriliş Ertuğrul'un yeni bölümleri büyük bir merakla bekleniyor. Başrolünde Engin Altan Düzyatan'ın bulunduğu dizinin yeni sezonunda Osman Bey'in hikayesine ne kadar yer verileceği de çok merak ediliyor. Peki Diriliş Ertuğrul yeni sezon fragmanı yayınlandı mı?
23.09.2018 - 23:30 | Güncelleme:
Diriliş Ertuğrul yeni sezon bölümleri için nefesler tutuldu. Dizide daha çok Osman Bey'in hikayesine yer verileceği iddiaları beraberinde dizinin ismininde değişeceği söylentilerini getirmişri. Diriliş Ertuğrul'un sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, "Diriliş Ertuğrul" daha önceki sezonlarda olduğu gibi yeni sezonda da heyecan ve aksiyon dolu sahneleriyle izleyenleriyle buluşacaktır. Bu doğrultuda ekibimiz kostüm, sanat ve koreografi çalışmalarını hız kesmeden sürdürmektedir. Dünyanın pek çok bölgesinde 65'ten fazla ülkede beğeniyle takip edilen dizimiz yeni sezonda da ''Diriliş Ertuğrul'' konseptiyle devam edecektir." ifadelerine yer verilmişti. Peki Diriliş Ertuğrul ne zaman başlayacak?
DİRİLİŞ ERTUĞRUL YENİ SEZON NE ZAMAN? FRAGMAN YAYINLANDI MI?
Diriliş Ertuğrul'un yeni sezonda TRT 1 ekranlarında olacağı hem dizinin sosyal medya hesabından hem de TRT 1'in sitesinde yer alan duyuruda belirtiliyor. Ancak Diriliş Ertuğrul'un yeni bölümlerinin ne zaman yayınlanacağına dair detaylı bir açıklama henüz gelmedi. Dizinin yeni sezon fragmanı da henüz yayınlanmadı.
DİRİLİŞ ERTUĞRUL SEZON FİNALİ BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANMIŞTI?
Ertuğrul Bey, Ögeday Han’a tabi olmayı kabul etmiş ve Ögeday, beklenmedik bir şekilde Ertuğrul’dan Selçuklu’nun sultanı olmasını istemişti. Almıla ise Hayme’nin gözünde iyice yer edinmiş ve artık obaya yerleşmişti. Moğol karargâhında ise Ögeday Han’ın beklenmedik bir şekilde ölümü herkesi sarsmıştı. Ertuğrul, bunun üzerine gelen tehlikeyi sezmiş ve karargâhtan kaçmıştı. Böylece Ertuğrul ve onun peşine düşen Noyan arasında amansız bir kovalamaca başlamıştı. Günalp ise Moğol casuslarını yakalamış ve konuşturmayı başarmıştı. Turgut ve Bamsı, Almıla’nın aslında Noyan’ın kardeşi Alangoya olduğunu öğrenmiş ve bunu Ertuğrul’a söylemişlerdi. Bunun üzerine hep birlikte dörtnala Kayı Obası’na doğru yola koyulmuşlardı...
Ertuğrul ve alplar, Noyan’dan yakasını kurtarıp sağ salim Kayı Obası’na gelebilecekler mi? Osman’ı öldürmek için harekete geçen Almıla, Osman’a zarar vermeden Ertuğrul ve alplar onun cezasını kesmeyi başarabilecekler mi? Ögeday’ın ölümünden sonra Noyan nasıl bir hamle yapacak?
DİRİLİŞ ERTUĞRUL'UN KONUSU
Moğollarla zorlu bir mücadele veren Ertuğrul Bey, kutlu davasının peşinden gidebilmek için kardeşlerinden ayrılmak zorunda kalmıştı. Ertuğrul Bey’e inanan Kayılar, bu ayrılığın ardından yollara düştüler. Çetin geçen koşullarda Karacadağ sınırlarına kadar ilerleyen Kayıları burada bambaşka bir dünya bekliyordu. Yeni yurtları onlara farklı bir iklim, farklı topraklar ve farklı insanlar sunacaktı. Ertuğrul Bey, kutlu davasına giden yolda daha güçlü ve daha acımasız düşmanları olacağının farkındaydı. Peki, yeni düşmanlarını alt edebilmek için kılıcının keskinliği yetecek miydi?
Ertuğrul Bey artık başka bir dünyadaydı. Ve bu dünya da at koşturmak daha çok akıl, cesaret ve sabır istiyordu. Karşısına daha güçlü ve daha acımasız olarak çıkan Tapınakçılar, Ertuğrul Bey’i zafer için yeni yöntemler bulmaya zorlayacaktı. Zira Tapınakçıların gizli eli olan Simon bir kılıç darbesiyle öldürülemeyecek kadar zeki ve güçlüydü. Üstelik Simon yalnız da olmayacaktı. Ertuğrul Bey, Simon’a destek olan Müslümanları öğrendiğinde ne yapacaktı? Ertuğrul Bey, kılıçların sustuğu, akıl oyunlarının konuştuğu bir cehennemin içindeydi. Peki, aklı onu bu cehennemin ateşinden koruyabilecek miydi?
Karacadağ etekleri birçok Türkmen Obasına yurt olmuştu. Fakat aslen Tatar olan Çavdaroğlu Obası, aralarında en güçlü olanlarıydı. Bu güçlerini ise başarısızlığa tahammülü olmayan ve obayı demir yumrukla yöneten Candar Bey’den alıyorlardı. İktidarını yıllarca koruyan Candar Bey, en büyük imtihanını evlatlarıyla verecekti. Candar Bey’in büyük oğlu Ural’ın ihtirası obanın kaderini belirleyecekti. Çavdaroğlu ve Kayı Obası arasında yaşanacak gerilimi Candar Bey’in hamleleri durdurabilecek miydi? Ertuğrul Bey, Çavdaroğlu Obasından hiç beklemediği teklifler ve tehditler alacaktı. Peki, Kayılar ve Çavdaroğulları’nın yolu nerede ve nasıl kesişecekti? Ertuğrul’un vereceği her karar hem obanın kadınları hem de beyleri için yeni sonuçlara gebeydi.
Ertuğrul artık obanın beyi olmuştu. Obada yeni sorunlar baş göstermişti. Göç yolunda yorgun düşen Kayılar ülküleri ve nefisleri arasında sıkışıp kalmıştı. Onlar için bu imtihan hiç kolay olmayacaktı. Dışarıda düşmanlarıyla mücadele veren Ertuğrul Bey’i içerde ise yeni sorunlar bekliyordu. Göç yolunda sevdiklerinden ayrı düşen ve kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya kalan Kayılar birliklerini koruyabilecekler miydi?
İhanet, ihtiras ve akıl oyunlarıyla yüz yüze gelen Ertuğrul için tek hedef vardı. Bir milletin dirilişine vesile olmak…
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Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman başlayacak? Diriliş Ertuğrul'un yeni bölüm fragmanı çıktı mı? - Son Dakika Haberler/dirilis-ertugrul-yeni-sezon-ne-zaman-baslayacak-dirilis-ertugrul-un-yeni-bolum-fragmani-cikti-mi-21537342153734
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