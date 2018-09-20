TRT 1'de yayınlanan ve yapımcılığını Tekden Film'in üstlendiği Diriliş Ertuğrul, yeni sezon için hazırlanıyor. Dün akşam yayınlanması beklenen Diriliş Ertuğrul 122. yeni bölüm yayınlanmadı. İzleyiciler Diriliş Ertuğrul'un yeni sezona ne zaman başlayacağını merak ediyorlar. İşte ayrıntılar...

DİRİLİŞ ERTUĞRUL YENİ SEZONA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Diriliş Ertuğrul 5.sezonu başlangıç tarihi ile ilgili yapımcı şirketten bir açıklama gelmezken geçtiğimiz sene olduğu gibi 2018 yılı itibariyle Ekim ayında başlaması bekleniyor. Diriliş Ertuğrul 122. bölüm fragmanı ise geçtiğimiz sene olduğu gibi Eylül ayında TRT 1 ekranlarında yerini alabilir.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ertuğrul Bey, Ögeday Han’a tabi olmayı kabul etmiş ve Ögeday, beklenmedik bir şekilde Ertuğrul’dan Selçuklu’nun sultanı olmasını istemişti. Almıla ise Hayme’nin gözünde iyice yer edinmiş ve artık obaya yerleşmişti. Moğol karargâhında ise Ögeday Han’ın beklenmedik bir şekilde ölümü herkesi sarsmıştı. Ertuğrul, bunun üzerine gelen tehlikeyi sezmiş ve karargâhtan kaçmıştı. Böylece Ertuğrul ve onun peşine düşen Noyan arasında amansız bir kovalamaca başlamıştı. Günalp ise Moğol casuslarını yakalamış ve konuşturmayı başarmıştı. Turgut ve Bamsı, Almıla’nın aslında Noyan’ın kardeşi Alangoya olduğunu öğrenmiş ve bunu Ertuğrul’a söylemişlerdi. Bunun üzerine hep birlikte dörtnala Kayı Obası’na doğru yola koyulmuşlardı…



Ertuğrul ve alplar, Noyan’dan yakasını kurtarıp sağ salim Kayı Obası’na gelebilecekler mi? Osman’ı öldürmek için harekete geçen Almıla, Osman’a zarar vermeden Ertuğrul ve alplar onun cezasını kesmeyi başarabilecekler mi? Ögeday’ın ölümünden sonra Noyan nasıl bir hamle yapacak?

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