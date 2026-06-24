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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Dirk Kuyt: Bu futbol takımına geri döndüğüm için gurur duyuyorum

        Dirk Kuyt: Bu futbol takımına geri döndüğüm için gurur duyuyorum

        Fenerbahçe Futbol Takımı'nda yardımcı antrenörlük görevine getirilen Dirk Kuyt, imza töreninin ardından Fenerbahçe TV'ye açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24 Haziran 2026 - 20:37 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Geri döndüğüm için gurur duyuyorum!"

        Fenerbahçe Futbol Takımı'nda yardımcı antrenörlük görevine getirilen Dirk Kuyt, sarı-lacivertli ekibe döndüğü için gururlu olduğunu dile getirdi.

        Hollandalı çalıştırıcı ile Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Mahmut Uslu, imza töreninin ardından Fenerbahçe TV'ye açıklamalarda bulundu.

        2012-2015 yıllarında forma giydiği Fenerbahçe'de birer Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonlukları yaşayan Kuyt, "Boş vaktim olduğunda sürekli İstanbul'a gelmeye çalışıyordum. Ancak şu anda Fenerbahçe'ye kesin dönüş yapmış bulunmaktayım. Buraya ve bu futbol takımına geri döndüğüm için gurur duyuyorum. Bir oyuncu olarak burada çok güzel bir tarih yazmıştım şimdi de çok güzel bir tarihi yardımcı hoca olarak yazmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

        Teknik direktör İsmail Kartal'ın birinci yardımcı antrenörü olarak görev alacak Dirk Kuyt ile ilgili övgü dolu ifadeler kullanan Mahmut Uslu, "Bence çok önemli bir olay. Kuyt hem oynarken hem de şu 4-5 sene içerisinde kendini geliştirdi. Önce genç takımları çalıştırdı, sonra da çalıştırdığı takımla Süper Lig'e yükselmeye ramak kalmışken biz böyle bir teklif yaptık. 4-5 gün evvel geldi ve beraber yemek yedik. 'Ben şampiyon olarak bıraktım, inşallah geleceğim ve şampiyon yapmaya devam edeceğiz.' dedi. İnşallah İsmail Kartal'a çok fazla yardımcı olacak." diye konuştu.

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