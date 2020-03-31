Türk Diş Hekimleri Birliği, TDB Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Mustafa Oral'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

TDB'den yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:

"DAİMA SAYGI VE SEVGİYLE ANACAĞIZ"

''TDB Yüksek Disiplin Kurulu Başkanımız Mustafa Oral'ı kaybetmiş olduğumuzu derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Tüm dişhekimliği camiası adına üzüntümüz çok büyüktür... Mesleğimize ve Birliğimize yapmış olduğu katkılardan ötürü Sayın Mustafa Oral'ı daima saygı ve sevgiyle anacağız. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve camiamıza baş sağlığı ve sabırlar diliyoruz... ''

— Türk Dişhekimleri Birliği (@TDB_TDA) March 31, 2020

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