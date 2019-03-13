Türk mühendis ve doktorlar tarafından yerli olarak geliştirilen "düşük enerji seviyeli lazer" cihazı, diş çekimi, implant gibi işlemler sonrası iyileşme, çene eklemi, diş sıkması, ağız içi aft ve ülserler dahil çeşitli sorunların tedavisinde kullanılmaya başlandı.
AA'nın haberine göre; Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı İlker Görür, dünyada yaygın olarak kullanılan lazer ışığıyla tedavi yönteminin Türkiye'de pek bilinmediğini söyledi.
Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde "çene cerrahisi" doktorası yaparken lazer ışığının iyileşmeyen yaralardaki faydasını gördükten sonra amcaları Dr. Abdürrahim Görür ve Mühendis Recep Görür ile daha düşük seviyeli lazer tedavisine olanak sağlayan "GRR Low Level Laser" cihazını üretmeye karar verdiklerini belirten Görür, üretimlerini yerli yazılımla gerçekleştirdiklerini bildirdi. Görür, "Bu yılın başında resmi izinlerini aldığımız cihazı, diş hekimlerinin hizmetine sunduk" dedi.
Genellikle vücut için tasarlanan lazer cihazının, çene eklemi tedavisinde ilk kez kullanıldığını vurgulayan Görür, bu cihazla yüz ve çene cerrahisinde lazerden yararlanmaya imkan sağladıklarını dile getirdi.
Dr. Abdürrahim Görür'ün, lazeri kesici, yanıcı ve buharlaşma özelliklerinin yanı sıra yara, kırık ve fıtık tedavilerinde kullandığına dikkati çeken İlker Görür, "Ben de lazerden çene eklemi tedavisinde yararlandım. Bu benim doktora tezimdi. Şu anda da 'düşük seviyeli lazer' tedavisine olanak sağlayan cihaz, diş hekimlerince kullanılabiliyor" diye konuştu.
"YAN ETKİSİ TESPİT EDİLEMEDİ"
Görür, cihazın diş çekimi, implant gibi işlemler sonrası iyileşme, çene eklemi, diş sıkması, ağız içi aft ve ülserlerin tedavisinde kullanılabildiğini bildirdi.
Uykuda diş sıkması olarak tanımlanan "bruksizm" hastalığının hemen hemen herkeste görüldüğüne işaret eden Görür, "Düşük enerji seviyesinde lazer uygulanınca hem sıkma seviyesi azalıyor hem de hastanın ağrıları geçiyor. Bu tedavinin şu anda bilinen hiçbir yan etkisi tespit edilmedi" ifadelerini kullandı.
Görür, ocak ayında resmi izinleri alınan "GRR Low Level Laser" cihazının, diş tedavisinin yanı sıra ortopedi, fizik tedavi, spor yaralanmaları ve ağrı tedavilerinde kullanılabileceğini anlattı.
Tedaviyle hücrelerin özel ışık ve frekansla daha fazla ATP üretmesinin sağlandığını belirten Görür, ATP artışı ile DNA ve proteinin, yaranın daha hızlı iyileşmesini sağladığını kaydetti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.