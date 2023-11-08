Dışardan almaya gerek kalmayacak! İşte çıtır çıtır baklava tarifi!

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Baklava hamurunu çok ince açmak önemlidir. Hamur ne kadar ince olursa, baklava o kadar çıtır olur ve baklavayı pişirirken fırını sakın açmayın. Bu tarz püf noktalar ile evde baklava yapmak oldukça basittir. İşte çıtır çıtır baklava tarifi…