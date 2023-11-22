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        Haberler Yaşam Dışarıdan alınanlardan daha lezzetli! Çikolata parçacıklı kurabiye tarifi!

        Dışarıdan alınanlardan daha lezzetli! Çikolata parçacıklı kurabiye tarifi!

        Çikolata parçacıklı kurabiye, hem çocuklar hem de yetişkinler tarafından sevilen bir lezzettir. Dışarıdan alınan çikolata parçacıklı kurabiyelerin lezzetini evinizde de yakalamak mümkün. İşte, dışarıdan alınanlardan daha lezzetli çikolata parçacıklı kurabiye tarifi!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.11.2023 - 17:16 Güncelleme: 22.11.2023 - 17:16
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        Dışı kıtır, içi de yumuşacık damla çikolatalı kurabiye nasıl yapılır? İşte damla çikolatalı kurabiye tarifi ve malzemeleri...

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        ÇİKOLATA PARÇACIKLI KURABİYE MALZEMELERİ NELER?

        • 125 gr oda sıcaklığında tereyağı
        • 1 su bardağı toz şeker
        • 1 adet yumurta
        • 1 çay kaşığı vanilya özütü
        • 2.5 su bardağı un
        • 1 çay kaşığı kabartma tozu
        • 1/2 çay kaşığı tuz
        • 1 su bardağı çikolata parçacığı
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        ÇİKOLATA PARÇACIKLI KURABİYE NASIL YAPILIR?

        • Oda sıcaklığında yumuşamış tereyağını ve toz şekeri bir kapta mikser ile pürüzsüz olana kadar çırpın.
        • Yumurta ve vanilya özünü ekleyin ve çırpmaya devam edin.
        • Unu, kabartma tozunu ve tuzu ayrı bir kapta karıştırın.
        • Unlu karışımı tereyağlı karışıma ekleyin ve spatula ile karıştırın.
        • Çikolata parçacıklarını ekleyin ve karıştırın.
        • Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve fırın tepsisine dizin.
        • Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15-20 dakika pişirin.
        • Kurabiyeler soğuduktan sonra servis yapın.
        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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