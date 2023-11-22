Dışarıdan alınanlardan daha lezzetli! Çikolata parçacıklı kurabiye tarifi!
Çikolata parçacıklı kurabiye, hem çocuklar hem de yetişkinler tarafından sevilen bir lezzettir. Dışarıdan alınan çikolata parçacıklı kurabiyelerin lezzetini evinizde de yakalamak mümkün. İşte, dışarıdan alınanlardan daha lezzetli çikolata parçacıklı kurabiye tarifi!
Giriş: 22.11.2023 - 17:16 Güncelleme: 22.11.2023 - 17:16
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Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları