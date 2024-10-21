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        Haberler Bilgi Gündem Discord açıldı mı, ne zaman açılacak, neden kapatıldı? Discord kalıcı olarak mı kapatıldı, son durum ne?

        Discord ne zaman erişime açılacak? Discord kalıcı olarak mı kapatıldı?

        Sur canisi Semih Çelik tarafından iki genç kızın katledilmesi ile gündeme gelen mesajlaşma platformu Discord'a getirilen erişim engeli 9 Ekim'den bu yana sürüyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, erişim engelinin getirilmesi üzerine "Toplumsal yapımızın temelini sarsmaya yönelik girişimlere asla müsaade etmeyeceğiz." ifadesini kullanmıştı. Peki, Discord ne zaman açılacak? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.10.2024 - 12:25 Güncelleme: 21.10.2024 - 12:25
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        Sur canisi Semih Çelik tarafından iki genç kızın katledilmesi ve birbiri ardına yaşanan olaylarla gündeme gelen mesajlaşma platformu Discord, 9 Ekim'den bu yana kapalı. Discord kullanıcıları, Discord'un ne zaman açılacağını merak ederken, bu kararın kalıcı mı yoksa geçici mi olduğunu da merak ediyor. Peki, Discord açılacak mı? İşte, detaylar...

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        DISCORD'A ERİŞİM ENGELİ SÜRÜYOR

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 'Discord' isimli sosyal medya platformuna 'çocukların cinsel istismarı ve müstehcenlik' suçlarının işlendiğine dair yeterli şüphenin bulunması nedeniyle tüm yayınlarının içerikten çıkartılarak belirtilen URL adreslerinin Türkiye’den engellendiğini duyurdu.

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        DISCORD NEDEN KAPATILDI?

        Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği’nce Discord isimli sosyal medya platformuna 5651 Sayılı ‘İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un 8/1 maddesinde yer alan 'çocukların cinsel istismarı ve müstehcenlik' suçlarının işlendiğine dair yeterli şüphenin bulunması nedeniyle tüm yayınlarının içerikten çıkartılarak belirtilen URL adreslerine Türkiye’den erişimin engellenmesi kararı verilmiştir. Geleceğimizin teminatı gençlerimizi ve çocuklarımızı sosyal medyanın ve internetin suç teşkil eden zararlı yayınlarından korumakta kararlıyız. Toplumsal yapımızın temelini sarsmaya yönelik girişimlere asla müsaade etmeyeceğiz" dedi.

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        DISCORD NE ZAMAN AÇILACAK, KALICI OLARAK MI KAPATILDI?

        9 Ekim 2024 tarihinde erişim engeli kararı getirilen Discord'un ne zaman açılacağı henüz belli olmadı. Konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmesi durumunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

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        "DISCORD'U KAPATTIK DİYE BİR MEMNUNİYET VAR"

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TBMM Grup Toplantısı öncesinde sosyal medya platformu Discord'a erişimin engellenmesi üzerine, şu sözleri söylemişti;

        "Discord kapatıldı ya da erişime engel konuldu. Ankara 1. Sulh Ceza Mahkemesinin aldığı kararla bu gece 02.10da erişimine engel getirdik. Burası tamamen kapalı bir sistem, siz istediğiniz gibi girip çıkamıyorsunuz. Güvenlik birimlerimiz orada her türlü sorgulamayı yapamıyorlar maalesef. Ancak orayı kullananların bize şikayet etmesi noktasında müdahil olabiliyoruz. Maalesef birkaç gündür yaşadığımız olaylar olmamış olsa biz bugün Discorda erişim engeli getirdiğimiz için yasakçı zihniyetle itham edilecektik. Bugün bu olaylar oldu herkes kapatılmasını istiyor. O zaman bütün toplum kesimleriyle beraber hareket etmemiz lazım. Başta aileler olmak üzere, bizim giremediğimiz mecrada ne olduğunu bilemeyebiliyoruz. Bu Discord, kendi bilgilerini, İP adresleri, içerikler dahil bizim güvenlik birimlerimizle paylaşmayı reddettiği için biz de zorunlu olarak erişime engel getirdik. Burada toplumdaki algıyı da beraber yürütmemizde fayda var."

        Bakan Uraloğlu, tüm platformları denetleme imkanına sahip olmadıklarını vurgulayarak, "Discordu kapattık diye çok ciddi bir memnuniyet var. Ama 1 hafta önce kapatmış olsaydık bu memnuniyet olmayacaktı. Onun için bizlerle olan bilgi paylaşımı gerçekten kıymetli. BTKnin güvenliweb.org diye adresimiz var. Çağrı merkezimiz, 141 var. Buraya gelen talepler üzerine gereğini yapıyoruz." ifadesini kullandı.

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