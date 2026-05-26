        Dişi koyun kurbanlık olur mu? Dişi koyun kurbanlık olarak kesilebilir mi?

        Kurban Bayramı yaklaşırken kurbanlık seçimiyle ilgili dini sorular yeniden gündeme geldi. Özellikle küçükbaş hayvan alacak kişiler, "Dişi koyun kurbanlık olur mu?" sorusuna yanıt arıyor. Kurban ibadetinin şartlarını eksiksiz yerine getirmek isteyenler, dişi koyunun kurban olarak kesilip kesilemeyeceğini ve dini açıdan herhangi bir engel bulunup bulunmadığını araştırıyor. Diyanet'in açıklamaları doğrultusunda kurbanlık hayvanlarda aranan şartlar merak edilirken, dişi koyun kesimine ilişkin detaylar da dikkat çekiyor. İşte konuya ilişkin merak edilenler…

        Giriş: 26 Mayıs 2026 - 07:55 Güncelleme:
        Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık alımları hız kazanırken, küçükbaş hayvanlarla ilgili dini hükümler de araştırılıyor. Özellikle "Dişi koyun kurban olur mu, kesilmesinde sakınca var mı?" soruları en çok aratılan başlıklar arasında yer aldı. Kurbanlık hayvanın yaşı, sağlık durumu ve dini şartları kadar cinsiyet konusu da merak edilirken, dişi koyunun kurban ibadetine uygun olup olmadığı gündemdeki yerini koruyor. İşte dişi koyunun kurbanlık olarak kesilmesine ilişkin merak edilen detaylar…

        DİŞİ KOYUN KURBANLIK OLARAK KESİLİR Mİ?

        Konuyla ilgili Diyanet açıklaması şu şekilde:

        Deve, sığır gibi büyükbaş hayvanlarla, koyun, keçi gibi küçükbaş hayvanların belirli şartları taşımaları durumunda, erkek olsun dişi olsun kurban olarak kesilebilecekleri hususu Hz. Peygamber’in (s.a.s.) hadis ve uygulamaları ile sabittir. Kurban edilecek hayvanın cinsiyeti, kurban ibadetinin fazileti açısından bir ölçü değildir. Ancak sığırın dişisinin kurban edilmesinin faziletli olduğu görüşünü ileri süren bazı fakihler olmuştur. (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, 6/322) Bu görüşü o fakihlerin yaşadıkları toplum ve dönemin şartlarına göre değerlendirmek daha isabetli olur. Tarıma dayalı bir toplumda erkek sığırın gücünden daha fazla yararlanılma imkânının bulunması göz önünde tutularak böyle bir görüş ortaya atılmış olabilir. Ancak bu görüşler, dinin değişmez bir esası gibi kabul edilmemelidir. Bunlar, toplum menfaati göz önünde bulundurularak ortaya konulmuş görüşlerdir.

        Günümüzde aynı esastan hareketle dişi sığırların kurban edilmesinin hayvan üretimine zarar vermesi hâlinde, erkek sığırların tercih edilmesi uygun olur. Ayrıca kurbanlık hayvanın erkek veya dişi olması, kurbanın geçerlilik şartları arasında yer almamaktadır.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
