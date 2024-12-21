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        Haberler Dünya Dışişleri, Almanya'daki saldırıda yaralanan 2 Türk vatandaşının hayati tehlikesinin olmadığını bildirdi | Dış Haberler

        Dışişleri, Almanya'daki saldırıda yaralanan 2 Türk vatandaşının hayati tehlikesinin olmadığını bildirdi

        Dışişleri Bakanlığı Destek Merkezi, Almanya'nın Magdeburg kentinde Noel pazarına araçla yapılan saldırıda yaralanan 2 Türk vatandaşının hayati tehlikesinin olmadığını ve tedavilerinin devam ettiğini duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 10:28 Güncelleme: 21.12.2024 - 10:28
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        Dışişleri: Yaralı 2 Türk vatandaşı tedavi ediliyor
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        Destek Merkezinin konuya ilişkin X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

        "Almanya'nın Magdeburg kentindeki bir Noel pazarında dün yaşanan elim saldırıda, iki vatandaşımızın da yaralandığı öğrenilmiştir. Vatandaşlarımızın hastanede tedavileri devam etmekte olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Durumları Hannover Başkonsolosluğumuzca yakından takip edilmektedir."

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        Almanya'nın Magdeburg kentinde bir kişinin aracını Noel pazarında kalabalığın üzerine sürmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişinin öldüğü ve 60'ı aşkın kişinin yaralandığı bildirilmişti.

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